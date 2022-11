Une municipalité manitobaine perd plus de 500 000 $ après des transactions frauduleuses

La municipalité, située dans l’ouest du Manitoba, a envoyé une lettre à ses résidents la semaine dernière pour les informer que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur la perte cumulée de 514 571,86 $ transférés du compte bancaire de la municipalité sans l'autorisation du conseil.

La lettre, datée du 15 novembre, indique qu'un employé a vu son contrat résilié pour un motif valable .

Jim Manchur, préfet de Gilbert Plains, explique que les virements électroniques non autorisés à partir d'un compte de la Fusion Credit Union ont été découverts il y a environ un an et que la municipalité a engagé un cabinet comptable pour enquêter.

« Sincèrement, nous avons été choqués que cela se soit produit et dans cette envergure. » — Une citation de Jim Manchur, préfet de Gilbert Plains

Cette enquête a duré des mois et s'est terminée ce mois-ci, dit-il.

M. Manchur ne veut pas spéculer sur la manière exacte dont les fonds ont été retirés - et par qui - mais il indique qu'il s'agissait de virements électroniques non autorisés. Selon lui, l'argent a été retiré par le biais de plusieurs transactions, mais il n'a pas précisé combien.

La lettre aux résidents, signée par M. Manchur au nom du conseil municipal de Gilbert Plains, indique que bien que la perte financière due à la fraude électronique présumée représente une somme substantielle, la municipalité a la chance de disposer de solides réserves financières. Le conseil coopère avec notre compagnie d'assurance pour obtenir une compensation financière.

M. Manchur mentionne que les résidents ont apprécié la transparence de la lettre , car des rumeurs circulaient probablement en ville.

Une enquête en cours

Le sergent Paul Manaigre, porte-parole de la GRC , confirme que l'unité des crimes financiers de la police fédérale enquête sur cette affaire.

Il affirme que les enquêteurs travaillent sur plus de 30 transactions suspectes qui ont eu lieu entre avril 2020 et juin 2022 et qui totalisent plus de 500 000 $.

« Pour l'instant, rien n'indique que leurs systèmes ont été violés par une personne externe ou qu'il s'agisse d'une cyberattaque. » — Une citation de Le sergent Paul Manaigre, porte-parole de la GRC

Selon M. Manaigre, la municipalité de Gilbert Plains a signalé ces transactions frauduleuses à la GRC le 9 novembre en se basant sur un seul suspect qui avait accès au logiciel de comptabilité.

La municipalité a déposé une demande d'indemnisation auprès de l'assurance et attend une réponse pour savoir si la perte sera couverte.

Avec les informations de Vera-Lynn Kubinec