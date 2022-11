Une mère dont le fils est mort milite pour un centre de dégrisement à Halifax

Corey Rogers a été arrêté pour intoxication publique en juin 2016 devant l'hôpital où sa femme avait donné naissance à leur bébé.

Il avait quelques arrestations similaires à son dossier et cette fois-là les policiers ont dit que l'homme de 41 ans leur avait craché dessus, alors ils lui ont mis une cagoule sur la tête et l'ont emmené dans une cellule de prison

Il a suffoqué et il est mort moins d'une heure plus tard.

Jeanette Rogers croit qu’un centre de dégrisement aurait pu sauver son fils.

Je pense qu'il aurait pu obtenir l'aide dont il avait besoin , dit-elle. Et il aurait survécu.

Le conseil régional d'Halifax votera mardi sur un projet pilote de trois ans visant à installer un centre de rétablissement à court terme doté principalement de pairs aidants.

S’il est accepté, la municipalité s'associerait à la province pour créer un centre de dégrisement et de répit. La motion vient après deux ans de recherche et de consultation par le Bureau de la sécurité publique d'Halifax.

Il recommande la création d'un établissement pouvant accueillir au moins 10 personnes. Halifax et la province se partageraient des coûts d'environ 278 000 $ cette année et de 980 000 $ chacune des deux prochaines années.

La dotation en personnel comprendrait des travailleurs de soutien par les pairs et du soutien culturellement approprié et inclusif, mais il n'y a aucune mention de professionnels de la santé dans la motion.

L'objectif serait de connecter les patients aux services appropriés, de réduire la pression sur les premiers intervenants et les salles d'urgence des hôpitaux et d'arrêter de criminaliser la dépendance.

La Dre Leah Genge dit que la Nouvelle-Écosse a beaucoup de travail à faire pour améliorer la médecine de la toxicomanie. Photo : Radio-Canada / Elizabeth Chiu

Un bon service, au bon endroit, par les bonnes personnes, au bon moment , affirme la Dre Leah Genge, médecin de famille spécialisée en toxicomanie.

Elle travaille avec le programme Mobile Outreach Street Health à Halifax et elle dit avoir vu les effets négatifs de la criminalisation de la dépendance. Elle dit que la réponse actuelle de la Nouvelle-Écosse à la toxicomanie n'est pas assez bonne.

Je pense que nous avons beaucoup de travail à faire dans la province , dit-elle. Nous avons beaucoup de travail à faire dans tous les aspects des soins aux toxicomanes.

Le directeur général de la santé mentale et des dépendances de la province est d'accord.

Nous avons un long chemin à parcourir, je pense, pour arriver à un endroit où nous avons tout ce que les fournisseurs de médecine de la toxicomanie aimeraient voir , admet le Dr Sam Hickcox. Mais nous sommes venus de loin.

Le Dr Sam Hickcox, spécialiste des toxicomanies et de la santé mentale. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Le Dr Hickcox rappelle les progrès significatifs au cours des 10 dernières années.

Il y a maintenant plus de médecins qui travaillent dans le domaine de la toxicomanie, il est plus facile d'accéder à des médicaments comme la méthadone et il y a de nouvelles initiatives comme le projet de logement de réduction des méfaits Overlook et les centres de récupération de la toxicomanie et de la santé mentale, dit-il.

Il ajoute qu’un centre de dégrisement est un bon exemple de réduction des méfaits qui a réussi ailleurs et qui pourrait fonctionner à Halifax.

D'abord et avant tout, le personnel doit faire preuve d'empathie et de compassion , dit-il. Une fois la confiance établie,il croit que l'établissement peut être utilisé comme point d'entrée pour d'autres types de soins et de soutien.

Arrestations en état d'ivresse

Des centaines de personnes sont incarcérées chaque année pour intoxication publique à Halifax, selon la police régionale d'Halifax.

Il y a eu plus de 1700 admissions en 2018 et près de 1600 en 2019. Ce nombre est tombé à 528 en 2020.

Les bureaux de la police régionale d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

La police régionale d'Halifax a refusé une demande d'entrevue, mais dans un communiqué, un porte-parole écrit que le ministère soutenait la réduction des méfaits et travaillerait avec les intervenants communautaires pour développer de telles initiatives.

Les officiers et les gardiens de cellule qui ont arrêté Corey Rogers et l'ont mis dans une cellule n'ont pas suivi la politique.

Ils l’ont laissé allongé sur le sol avec une cagoule sur la tête et ne l'ont pas surveillé pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils le trouvent mort.

La police place des cagoules sur la tête des prisonniers pour éviter qu'ils ne soient mordus ou crachés dessus. Leur utilisation a été critiquée en particulier si les détenus vomissaient à l'intérieur de la cagoule, créant un risque d'étouffement.

Il doit y avoir une meilleure solution qu'une salle de béton vide, croit Jeannette Rogers.