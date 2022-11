Avez-vous trouvé un morceau de météorite? Des scientifiques s’y intéressent

Des scientifiques universitaires et du Musée royal de l'Ontario (ROM) incitent les résidents habitant près du lac Ontario dans les régions de Grimsby et du Niagara à se lancer à la recherche de fragments de la météorite qui est tombée samedi.

Le météore d'environ 1 mètre de diamètre a illuminé le ciel du Sud de l'Ontario vers 3 h 30 samedi avant de s'écraser dans le lac Ontario (devenant une météorite), selon la NASA.

Des morceaux pourraient toutefois se trouver sur les berges du lac Ontario, particulièrement dans les secteurs de Grimsby, Virgil, McNab et Port Weller, selon Peter Brown, professeur de physique à l'Université Western de London.

« Nous espérons que les gens vont tenter de trouver des fragments. Les scientifiques souhaitent en obtenir des échantillons. » — Une citation de Peter Brown, professeur et membre du groupe Western Meteor Physics

Comment reconnaître un morceau de météorite? M. Brown explique que ces pierres sont habituellement plus lourdes que la normale et noires, en plus d'être magnétiques. Un aimant va s'y coller généralement , souligne-t-il.

Kim Tait, curatrice au ROM , incite elle aussi les résidents à garder l'oeil ouvert et à communiquer avec le musée s'ils trouvent un morceau de la météorite.

« Beaucoup des pierres venues de l'espace ont 4 milliards et demi d'années. » — Une citation de Kim Tait, spécialiste en minéralogie

Elle explique que les fragments de météorite peuvent nous aider à mieux comprendre la formation de notre système solaire.

Chaque fois que nous analysons l'un de ces fragments, nous découvrons quelque chose de nouveau , dit-elle.

D'après des renseignements fournis par Cara Nickerson