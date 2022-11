Une augmentation légale de loyer de 20 % pour des aînés de l’est ontarien

Les augmentations de loyer sont normales et attendues, bien qu'elles soient généralement soumises à des directives de contrôle des loyers. Les propriétaires sont autorisés à augmenter les loyers de 2,5 % en 2023, une limite fixée par la province de l'Ontario.

Mais Mme Tanaszczuk et d'autres locataires ont été choqués lorsqu'ils ont reçu un avis plus tôt cette année indiquant que leurs paiements mensuels prévus allaient bondir, dans certains cas de 25 %, et encore plus troublés d'apprendre que c'était parfaitement légal.

Kim Tanaszczuk et d'autres locataires ont récemment reçu des avis d'augmentation de loyer allant jusqu'à 25 %. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Un changement introduit par la province, en 2018, a exempté du contrôle des loyers les nouveaux logements locatifs occupés pour la première fois après le 15 novembre de cette année.

Cela contribuera à créer des incitations fondées sur le marché pour la croissance de l'offre, ce qui encouragera une augmentation de l'offre de logements pour répondre aux besoins de la population de l'Ontario , peut-on lire dans la mise à jour financière 2018 des progressistes-conservateurs.

C’est dégoûtant

Je suis juste outrée , a déclaré Mme Tanaszczuk, à qui on a demandé de payer 100 $ de plus en loyer mensuel, à partir de décembre.

Elle a spécifié qu’elle n'était pas au courant du changement de règle lorsqu'elle a emménagé dans l'immeuble. Maintenant, elle n'a pas d'autre choix que de partir, a-t-elle dit.

Nous avons tous grandi avec le contrôle des loyers. Il ne nous viendrait jamais à l'esprit qu'il n'existait pas , a-t-elle déclaré.

Mme Tanaszczuk se considère comme chanceuse, ayant déjà trouvé un autre logement plus abordable où emménager. Sa voisine, Cindy McMurray, n’a pas eu la même chance. Son loyer sera bientôt de 1400 $ par mois pour son appartement d'une chambre, soit une augmentation de plus de 200 $.

J'avais envie de vomir. J'ai pleuré pendant une semaine. J’étais figée, en essayant de penser à la façon dont je vais avancer. Que dois-je faire? Où dois-je aller? se demande-t-elle.

Cindy McMurray cherche également à déménager parce que son loyer a augmenté de plus de 200 $ par mois. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les deux femmes sont toutes deux incapables de travailler et, comme elles sont âgées, elles ont un revenu fixe.

Une autre locataire, que CBC a accepté de ne pas nommer parce qu'il craint des répercussions de la part du propriétaire de son logement pour avoir parlé, fait également face à une augmentation de loyer de plus de 200 $.

Je pense que c'est dégoûtant. C'est absolument dégoûtant , a-t-elle déclaré.

La locataire prévoit déménager, ayant payé un dépôt pour un autre appartement en construction, mais celui-ci ne sera pas prêt avant l'été prochain.

Le propriétaire pointe en partie du doigt l'inflation

Aucune de ces femmes n'a été informée que son logement était exempté des directives de contrôle des loyers.

Toutes les trois ont dit avoir emménagé dans l'immeuble, construit après le changement de règle de 2018, parce qu'il était annoncé comme un logement abordable pour les personnes âgées, les loyers de certaines unités étant annoncés à partir de 997 $.

Cependant, en juillet dernier, les résidents ont été informés que le bâtiment était vendu à Hartsford Properties, et ils ont reçu des avis d'augmentation de loyer quelques semaines plus tard.

CBC n'a pas reçu de réponse des responsables de l'entreprise à temps pour la publication, mais dans sa lettre originale aux locataires, l'entreprise Hartsford Properties a mentionné qu'elle était consciente que les augmentations seraient plus importantes que prévu et qu'elle donnait un avis bien à l'avance afin de laisser suffisamment de temps pour se préparer à ce changement .

Hartsford Properties a envoyé cette lettre aux locataires il y a plusieurs mois. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

L’entreprise a cité l'inflation, l'augmentation des dépenses et les loyers moyens du marché dans la région comme facteurs ayant contribué à l'augmentation, ajoutant que le nouveau loyer mensuel restera bien inférieur aux loyers actuels du marché .

La lettre demande aux personnes qui souhaitent mettre fin à leur location de donner à la société un préavis de 60 jours.

L'exemption porte ses fruits , selon la province

Les locataires ont contacté le gouvernement provincial, ainsi que les politiciens fédéraux et provinciaux de la région, mais disent n'avoir reçu aucune réponse.

CBC a également demandé une entrevue avec un représentant du ministère des Affaires municipales et du Logement qui a préféré envoyer une déclaration.

Cela porte ses fruits pour les Ontariens , a écrit le porte-parole Conrad Spezowka, à propos de l'exemption.

Doug Ford avec son ministre des Finances de l'époque, Vic Fedeli (archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Il a écrit que la province a atteint un record de 30 ans pour la construction de nouveaux logements locatifs l'année dernière, le plus grand nombre d'unités construites en une seule année depuis 1991 , bien que le montant exact n'ait pas été précisé.

Les directives de contrôle des loyers s'appliquent toujours à environ 1,4 million de ménages locataires dans la province, précise la déclaration.

Vérifiez avant de signer un bail, conseille une avocate

Une avocate au Advocacy Centre for Tenants Ontario, qui défend les droits des locataires, Dania Majid, a remarqué que les locataires se retrouvent dans de telles situations à mesure que de nouveaux appartements sont construits.

La semaine dernière, j’ai été consultée au sujet d’une locataire qui a reçu une augmentation de loyer de 1000 $ par mois , a-t-elle donné en exemple, un peu incrédule.

Ces augmentations de loyer créent davantage d'expulsions économiques , dit-elle, et c'est pourquoi le Centre a demandé au gouvernement de supprimer l'exemption, mais il n'y a eu aucun engagement.

Me Majid a ajouté qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que les locataires de logements récents puissent faire pour empêcher que cela ne se produise. Elle recommande aux gens de toujours vérifier auprès du propriétaire si un immeuble est soumis au contrôle des loyers avant de signer un bail.

Ces échappatoires ont été créées par ce gouvernement , a-t-elle dit.

Réduire les coûts ou déménager

Cindy McMurray dit qu'elle essaie maintenant de réduire les coûts où elle peut, en annulant des services et en marchant pour économiser de l'essence. Malgré tout, elle ne sait pas combien de temps elle pourra s'en sortir. La situation a également eu de graves répercussions sur sa santé mentale.

Tous mes problèmes de santé ont augmenté. Il est difficile de dormir. Vous évitez les gens parce que vous n'êtes pas dans un très bon état d'esprit , a-t-elle avoué.

Kim Tanaszczuk dit que la communauté qu'elle a trouvée chez ses voisins lui manquera, même si elle n'a pas d'autre choix que de partir.

Je pense que lorsqu'ils ont emménagé, tout le monde, y compris moi, pensait que ce serait un peu le dernier endroit , a-t-elle dit. Maintenant, tout le monde doit chercher [un nouvel endroit où vivre].