Un nouveau souffle pour l’Accueil Notre-Dame de Magog

Après avoir frôlé la fermeture ce printemps, l’Accueil Notre-Dame, une résidence pour aînés sans but lucratif de Magog, connaît une renaissance. Le nombre de locataires est en hausse et des rénovations sont prévues.

L'Accueil Notre-Dame à Magog revient de loin. La résidence pour aînés a bien failli mettre la clé sous la porte en avril dernier alors que l'administration éprouvait des difficultés financières. Seulement 29 chambres sur 81 étaient occupées si bien que le déficit d'opération accumulé avait grimpé à 500 000 $.

La pandémie est arrivée et les gens ont appris qu'en résidence pour personnes âgées, c'était la catastrophe. C'est sûr qu'il n'y a plus eu d'appels pour entrer en résidence. Le fait que le taux d'occupation était insuffisant, on ne voyait pas ce 500 000 $ diminué, mais augmenté avec le temps et c'est ce qu'il fallait freiner , explique la présidente du conseil d'administration de l'Accueil Notre-Dame, Danielle Gilbert.

« On a vraiment été près du gouffre. » — Une citation de Danielle Gilbert, présidente du conseil d'administration de l'Accueil Notre-Dame

Les dirigeants de la résidence ont alors lancé un cri du cœur pour recevoir de l'aide. Leur appel a été entendu. Des donateurs et des organismes privés ont versé une aide de près de 200 000 $ en argent et en prêt sans intérêt. Ce montant permet d'éponger le déficit d'opération mensuel de près de 20 000 $.

Danielle Gilbert est la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Accueil Notre-Dame de Magog. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Aussi, des créanciers ont décidé de donner un sursis aux administrateurs. La Ville de Magog, par exemple, reporte le paiement de taxes foncières le temps que la résidence retrouve l'équilibre budgétaire.

Sur la bonne voie

Pour redevenir rentable, 55 unités doivent être louées. Or, depuis le printemps, 13 nouveaux locataires sont arrivés, dont Rita Fredette, qui visiblement ne regrette pas son choix.

J'adore ça! Il y a un bon personnel, c'est propre et les gens sont sympathiques , affirme la dame.

Les locataires plus anciens constatent ce vent de changement.

On voit que les tables se remplissent de plus en plus. On a des nouveaux à toutes les semaines. On avait confiance que la direction allait prendre les mesures pour ajuster la situation , confie Maurice De Longue Épée.

Lorsque l'on est motivé pour une certaine fonction, il n'y a rien qui nous fait tomber. On est prêt à tout , ajoute avec conviction Évelyne Galletti, une autre locataire.

Maurice De Longue Épée est un locataire depuis longtemps à la résidence Accueil Notre-Dame de Magog. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Quant à Lise Leblanc et Noël Lacasse, ils ont emménagé à l'Accueil Notre-Dame il y a sept mois.

Ils ont proposé de faire avec deux chambres un espace commun pour les couples qui veulent vieillir ensemble. Une idée qui a été retenue et qui fait son chemin.

On s'est dit, il y a beaucoup d'autres places qui peuvent être modifiées, améliorées et accueillir les couples. Ce n'est pas vrai qu'une bâtisse d'une aussi bonne qualité va rester vide , explique M. Lacasse, un ancien directeur d'école qui représente maintenant les résidents au conseil d'administration de la résidence.

L'Accueil Notre-Dame est une résidence pour personnes âgées sans but lucratif située à Magog. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Des travaux de rénovation sont également en cours. Les aires communes sont notamment rafraîchies.

Avec les informations de Guylaine Charette