Les Magogois devront être courtois pour recevoir une réponse de la Ville

Les requêtes irrespectueuses recevront maintenant un message signé par le directeur général de Magog, Jean-François D’Amour, mentionnant que tant et aussi longtemps que la requête ne sera pas formulée dans des mots acceptables, elle ne sera pas répondue.

On a eu plusieurs requêtes au Service GO avec des formulations de phrases qui étaient inappropriées, qui dépassaient le respect qu’on souhaite que nos employés puissent avoir lorsqu’un citoyen s’adresse à eux. C’est dans cette vision-là qu’étant tanné, j’ai suggéré que maintenant, on ne réponde plus à ces demandes-là, car ça affecte le personnel , souligne le directeur général.

« Tout se dit, mais c’est dans la façon de le dire. Si vous n’êtes pas satisfait d’un travail, faites une requête Service GO, on va la traiter, mais il faut que ce soit fait dans le respect. » — Une citation de Jean-François D’Amour, directeur général de la Ville de Magog

De octobre 2021 à 2022, environ 7500 demandes ont été traitées par la Ville via Service GO. Les employés municipaux répondent en moyenne à 130 à 180 appels par jour.

Hausse flagrante des incivilités

Les incivilités ne se limitent d’ailleurs pas à Service GO, constate Jean-François D’Amour. Depuis le début de la pandémie, il remarque une hausse marquée des gestes déplacés envers les employés municipaux. Jean-François D’Amour a notamment dû envoyer trois lettres à des citoyens ayant dépassé les bornes.

Des lettres, j’en ai envoyées à peu près trois dans les six derniers mois, chose que j’avais faite une fois en cinq ans. Ça, c’est vraiment lorsque ça dépasse une certaine limite. Je ne suis pas capable de mettre un pourcentage [de hausse des cas d’incivilités], mais on voit que c’est flagrant. Ça m’est rapporté de façon quotidienne , explique-t-il.

Les exemples des derniers mois sont problématiques et nombreux.

Quelqu’un au sentier glacé qui casse son hockey devant quelqu’un, car il était fâché contre l’individu, qui était un préposé. Quelqu’un a eu des menaces physiques. Des signaleurs qui se font foncer dedans avec des véhicules. Des gens qui se font cracher au visage. [...] Des courriels avec des insultes, des termes que je ne peux pas répéter quand les gens vont à l’écocentre... , énumère-t-il.

« En tant qu’employeur, on doit offrir un milieu sain à nos employés. Sain de harcèlement, sain de menaces. Il y a même eu des constats d’infraction de la régie de police pour les propos que quelqu'un a tenus sur une boîte téléphonique. Auparavant, on le voyait, mais pas aussi présent qu’on le voit actuellement. » — Une citation de Jean-François D’Amour, directeur général de la Ville de Magog