La Première Ligue canadienne de soccer met fin aux activités du FC Edmonton

Lundi, la Première Ligue canadienne de soccer a annoncé par communiqué la fin du club qui représentait la capitale albertaine depuis plus d’une décennie. Parmi les raisons citées pour la résiliation du droit d’exploitation de Fath Sports Limited : l’affluence moyenne la plus basse de la ligue, les revenus, eux aussi en baisse, et la performance générale de l’équipe.

Le FC Edmonton a fini au dernier rang de la CPL la saison dernière, avec 4 victoires, 16 défaites et 8 matchs nuls. Le commissaire de la CPL a aussi expliqué que le stade Clarke, le domicile du FC Edmonton situé tout près du stade du Commonwealth, était trop vétuste.

L’équipe, fondée par les frères Tom et Dave Fath en 2011, a commencé son parcours au sein de la North American Soccer League (NASL), aujourd'hui disparue. Elle s’est jointe à la CPL dès sa saison inaugurale en 2019.

L’équipe était sous le contrôle de la ligue depuis 2021, et cette dernière a essayé, sans succès, de trouver des acheteurs pour reprendre la franchise des mains des frères Fath. Selon le copropriétaire de l’équipe Tom Fath, plusieurs acheteurs potentiels se sont montrés intéressés, mais cela n’a abouti à aucune transaction.

L'équipe fonctionnait sur un budget restreint et les joueurs étaient prêtés par les sept autres équipes de la ligue.

Nous n’attirions pas les foules, et c’était un problème , poursuit-il. Il justifie cependant que l’entièreté de la saison 2020 et une partie de la saison 2021 se sont déroulées sans spectateur, à cause de la COVID-19.

Pour l'entraîneur de l’équipe Alan Koch, les commentaires du commissaire à l’égard de la performance sportive de ses troupes sont insultants. Notre budget était le tiers de toutes les autres équipes cette année parce que nous étions contrôlés par la ligue , justifie-t-il.

« Le FC Edmonton était l’un des seuls clubs professionnels historiques au pays, et avec le départ du club, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le soccer canadien. Ce n’est pas une bonne journée pour la communauté de partisans d’Edmonton, et ce n’est pas non plus une bonne journée pour tous ceux qui travaillaient pour le club. » — Une citation de Alan Koch, entraîneur, FC Edmonton

Un moment difficile, mais attendu des partisans

Même si des partisans s’attendaient à cette nouvelle, ils espéraient qu’elle ne vienne jamais.

Ça va définitivement laisser un vide dans nos étés, ici à Edmonton , affirme John Ashton, qui détient des billets de saison depuis la création de l’équipe en 2011.

Daniel Blodgett, un des membres fondateurs du groupe Edmonton Supporters Group, explique que la communauté de partisans était tissée serrée autour de l’équipe. Vous savez, au soccer, on partage un lien émotionnel fort, c’est presque une religion , souligne-t-il.

Et tout n’est peut-être pas perdu. La CPL affirme déjà vouloir ramener une équipe dans la capitale albertaine. La [ligue] est en discussion avec des groupes de calibre international pour amener une nouvelle franchise de la CPL à Edmonton, lorsque des conditions seront plus favorables , affirme-t-elle dans son communiqué.

