Le service de transport adapté de la STS affecté par un vol de catalyseurs

Pour la deuxième fois en quelques mois, le service de transport adapté à Saguenay est affecté en raison d’un possible acte criminel. Après une cyberattaque au mois d’août , le vol de catalyseurs sur des véhicules utilisés par la Société de transport du Saguenay (STS) amènera une réduction des services pendant au moins quelques jours.

Le vol de quatre catalyseurs est survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur des véhicules qui se trouvaient dans le stationnement du boulevard Saint-Paul, à l’ancien garage de la STS . Il est utilisé par le fournisseur principal de la STS , soit l’entreprise Taxi 2151.

La société assure que tous les transports de nature médicale se feront. Par contre, certains déplacements plus en lien avec des loisirs pourraient être refusés en raison d’un manque de véhicules.

Dans la nuit de dimanche à lundi, notre fournisseur principal de services en transport adapté [Taxi 2151] a été victime d’un vol de catalyseurs sur plusieurs de ses véhicules. On parle de quatre véhicules de transport adapté. Évidemment, sans catalyseur, ces véhicules ne peuvent plus se déplacer. C’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de déployer complètement notre offre de services en transport adapté pour le moment étant donné le manque de véhicules , a confirmé Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication à la STS .

L’annonce de la diminution de services a été faite en fin de journée sur la page Facebook de la STS , qui dispose d’une dizaine de véhicules.

La conseillère en communication à la Société de transport du Saguenay (STS), Eve-Marie Lévesque Photo : Radio-Canada

On est confiant que les réparations puissent avoir lieu d’ici la fin de la semaine. C’est une bonne nouvelle quand même dans le contexte de pénurie de pièces , a-t-elle poursuivi.

Des métaux dispendieux

Sur les véhicules, les catalyseurs servent à réduire la pollution dans les gaz d'échappement. Le marché de la revente de cette pièce est très actif depuis quelques années parce qu’elle contient des métaux dont les prix ont explosé.

Nos fournisseurs de services ont plein de défis : la pénurie de main-d’oeuvre, le prix du carburant à assumer et là maintenant ils assument ça également. C’est vraiment une tuile qui leur tombe sur la tête et malheureusement ça touche encore la clientèle du transport adapté, une clientèle qui est déjà fragilisée, vulnérable, qui a déjà été embêtée par notre cyberattaque, qui avait paralysé nos services. Elle avait notamment eu beaucoup d’impacts du côté du transport adapté. Pour nous, on trouve ça très très malheureux , a-t-elle poursuivi.

La cyberattaque survenue le 10 août avait perturbé le système de réservations pour les utilisateurs du transport adapté pendant près de dix jours. Plusieurs sociétés de transport au Québec avaient été touchées.