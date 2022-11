Trois-Rivières s’intéresse à la qualité de vie de ses citoyens

Le dernier plan a été créé en 2016. La Ville souhaite le mettre à jour en consultant les citoyens et y travaille depuis l’automne 2021. Steven Hill Paquin, le coordonnateur à la participation citoyenne à la Ville de Trois-Rivières explique qu’ils ont commencé par consulter les organismes communautaires. Là, on est rendu aux citoyens. On a fait [un] sondage avec 1 000 répondants. On veut rencontrer deux cohortes de citoyens. Il s’agit d’aînés et de familles.

Le coordonnateur ne peut pas dévoiler pour le moment le contenu du sondage lancé au début du mois de novembre ni de ses résultats. Ils devraient être dévoilés au cours des prochaines semaines.

Toutefois, une vingtaine d’aînés ont participé à une rencontre le 21 novembre. Le coordonnateur révèle qu’il a surtout été question de sécurité routière. On a parlé de l’accès au plein air, du transport actif, pour qu’il soit accessible en été et en hiver. Ce sont des thématiques qui sont revenues de façon récurrente.

L’invitation a été lancée aux familles pour une autre consultation la même journée mais un peu plus tard en soirée. Steven Hill Paquin espérait pouvoir en rencontrer une trentaine. On veut parler de parcs, d’espaces publics, de sentiment de sécurité, des saines habitudes de vie, du transport actif, des activités de loisir et de culture. Comment est-ce qu’on favorise l’accessibilité, la diversité de l’offre?

D'après une entrevue réalisée à l'émission En direct