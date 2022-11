Les infections au VRS ont augmenté de 800 % en un an au Nouveau-Brunswick

Basés exclusivement sur des données recueillies par le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton, 45 cas d’infection à ce virus ont eu lieu en 2022 au Nouveau-Brunswick en date du 12 novembre.

Au même jour l’an dernier, il y en avait cinq, selon le rapport national sur les virus respiratoires.

Des 45 cas répertoriés en 2022, un total de 14 — soit plus de 30 % — a été signalé entre le 6 et le 12 novembre. En comparaison, Il n’y avait aucun cas dans la même période en 2021.

Cette recrudescence de cas de VRS survient au même moment où la province enregistre un plus grand nombre de personnes infectées par l’influenza, en plus de personnes infectées par la COVID-19.

Les autorités médicales de la province parlent d’une « triple menace » qui guette les établissements de santé.

Maladie à déclaration obligatoire

Contrairement à certaines autres provinces canadiennes, le VRS n’est pas une maladie à déclaration obligatoire au Nouveau-Brunswick.

Cela veut dire que le nombre de cas n’est pas systématiquement surveillé ou communiqué au public hebdomadairement, comme pour la COVID-19 ou l’influenza, explique le porte-parole du ministère de la Santé provincial, Adam Bowie.

Si le VRS devenait une maladie à déclaration obligatoire, le personnel des laboratoires des hôpitaux de la province devrait alors soumettre les informations des cas répertoriés aux autorités sanitaires régionales, afin que des analyses plus approfondies soient effectuées, ajoute Adam Bowie.

Le médecin hygiéniste en chef adjoint par intérim du Nouveau-Brunswick, le Dr Yves Léger, en juillet. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Selon le médecin hygiéniste en chef adjoint par intérim du Nouveau-Brunswick, le Dr Yves Léger, l’une des raisons pour laquelle le VRS n’est pas une maladie à déclaration obligatoire dans la province, c’est qu’il s’agit normalement d’une infection bien commune qui touche presque tous les enfants âgés de deux ans et moins.

Il ajoute que puisque les enfants n’ont pas été exposés au VRS pendant la pandémie en raison des mesures sanitaires, la saison du VRS a commencé plus tôt cette année et frappé plus fort.

Le Dr Yves Léger affirme que la loi sur la santé publique du Nouveau-Brunswick est révisée fréquemment et qu’il est possible que le VRS devienne une maladie à déclaration obligatoire.

Récemment, la province a ajouté la variole simienne à sa liste de maladies à déclaration obligatoire.