Plusieurs artistes rendront hommage à Jean Leloup sur ICI Musique

Huit chanteuses et chanteurs québécois interpréteront des reprises de différents titres de Jean Leloup, les 24 et 26 novembre sur ICI Musique, lors d’une émission spéciale consacrée aux quelque quarante ans de carrière du roi Ponpon.

Salomé Leclerc, Klô Pelgag, Dumas, Marie-Pierre Arthur, Thierry Larose, Calamine, Djely Tapa et JF Lemieux revisiteront des chansons plus ou moins célèbres de l’auteur-compositeur-interprète iconoclaste, dont Je suis parti, Retour à la maison, L’amour est sans pitié et Paradis City.

Intitulée Les moments Leloup, l’émission hommage sera animée par Olivier Robillard-Laveaux. Le journaliste culturel – qui en semaine est à la barre de Déjeuner en paix sur les ondes d’ICI Musique – guidera les mélomanes dans ce voyage musical composé notamment d'extraits d'archives et d’entrevues.

Comme une sorte de déclaration d'amour à la musique de Jean Leloup, [...] on se crée des moments parfaits, comme autant de souvenirs ou de moments inédits précieux , indique Radio-Canada par voie de communiqué.

L’émission sera par ailleurs ponctuée de trois performances en duo. Ainsi, Marie-Pierre Arthur et Salomé Leclerc chanteront en tandem leur version de 1990, Dumas et Salomé Leclerc interpréteront Sang d’encre, et enfin Djely Tapa et JF Lemieux joueront Sara.

Les moments Leloup sera diffusée sur ICI Musique le jeudi 24 novembre à 20 h, et sera présentée en rediffusion le samedi 26 novembre à 14 h.