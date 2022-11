L’exploitante d’une garderie à Vancouver est condamnée à 20 mois de prison

La peine de Susy Yasmine Saad comprend également 12 mois de probation.

La juge Catherine Wedge a déclaré que Mme Saad avait délibérément trompé les parents qui lui avaient confié leurs enfants et qu'elle avait mis au point un stratagème pour contourner la législation de la Colombie-Britannique en matière de garde d'enfants.

Sa garderie Olive Branch était un service de garde non agréé et non enregistré.

En vertu de la Community Care and Assisted Living Act de la Colombie-Britannique, les exploitants de garderies non agréés ne sont autorisés à s'occuper que de deux enfants à la fois. Ils peuvent être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $ par jour en cas d'infraction.

Des dossiers de la régie de la santé Vancouver Coastal montrent que Mme Saad avait contrevenu trois fois au règlement relatif au nombre d’enfants sous sa garde. De nombreux avertissements avaient été remis à la garderie au fil des ans, mais il n'y a eu ni mesure ni amende imposée à son encontre.

Négligence

En 2018, une poursuite a été intentée par la mère de Macallan Wayne Saini, connu sous le nom de Baby Mac, contre Susy Yasmine Saad et la régie de santé Vancouver Coastal.

La poursuite indique que l’enfant de 16 mois serait décédé lorsqu'il a été laissé sans surveillance et a été étranglé par des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus d'un parc de jeu le 18 janvier 2017.

Le tribunal a appris que Baby Mac était malade ce jour-là et que Mme Saad l'avait couchée pour une sieste au troisième étage de sa maison, mais qu'elle n'a pas été le voir pendant plus d'une heure.

Mme Saad a été accusée en 2020 après une longue enquête policière et a plaidé coupable au mois d'avril dernier.

La garderie Olive Branch est fermée depuis le décès de Baby Mac. Une interdiction de publication des noms des autres enfants impliqués dans l'affaire a été édictée par le tribunal.