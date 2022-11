Claims miniers : des organismes du Bas-Saint-Laurent en faveur d’une révision de la loi

D’après le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL), une nouvelle législation permettrait de mieux protéger le territoire. Actuellement, la Loi sur les mines est extrêmement puissante , considère Patrick Morin, le directeur adjoint du CREBSL .

« Quelques clics de souris et quelques dizaines de dollars et on a un claim [...]. Alors que, d’un autre côté, c’est ardu pour les municipalités de faire déclarer des territoires incompatibles avec les activités minières. »