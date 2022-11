Le FRAPRU et Loge m’entraide demandent des logements sociaux à Andrée Laforest

Pour l’occasion, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) y avait amené un char allégorique. Des objets illustrant les problèmes vécus par les ménages et l'urgence de construire des logements sociaux y ont été placés.

Selon l’organisme Loge m'entraide, également sur place, il faudrait 1050 logements sociaux à Saguenay et à Alma d'ici cinq ans.

La manifestation a donné lieu à des échanges corsés.

On a 8000 unités qui sont construites. On s’est engagé à en financer 15 000. […] Maintenant, le reste, oui, on continue à en construire , a d'abord indiqué celle qui était également ministre de l’Habitation dans le dernier mandat.

Le message de cette militante en faveur de la construction de logements sociaux était clair. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La situation est dramatique. Ce sont de véritables drames humains que vivent les ménages locataires en ce moment. On ne peut pas y rester insensible. Ça prend un minimum de 50 000 logements sociaux en cinq ans , a rétorqué Céline Magontier.

Le FRAPRU et Loge m'entraide demandent à la ministre de reconduire le programme AccèsLogis et d'investir davantage dans la prochaine mise à jour économique. La ministre a promis de porter le message jusqu'à Québec.

On veut que le programme AccèsLogis soit reconduit, qu’on ait l’assurance qu’il soit reconduit sur papier et non en verbal parce qu’on n’a pas de preuve et on veut qu’il soit rehaussé aussi au niveau des subventions. Ce n’est pas compliqué. C’est deux choses , a expliqué la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté.

Le FRAPRU poursuit sa tournée provinciale jusqu’à la mi-février.

D’après un reportage de Mélissa Paradis