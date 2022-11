Gatineau reporte sa décision sur l’emplacement du quartier général de la police en 2023

La mairie de Gatineau dit vouloir prendre plus de temps pour analyser les options qui s’offrent à elle dans le cadre de cette décision qui a suscité son lot de controverses au cours des derniers jours.

Rappelons que le conseil municipal de Gatineau avait exigé d’obtenir davantage d’informations auprès de l’administration de la Ville dans ce dossier.

À la dernière séance, de nombreux citoyens et organismes s’étaient déplacés pour faire entendre leur mécontentement quant au choix du centre Robert-Guertin pour le futur quartier général du SPVG . Des groupes sociaux se sont montrés inquiets de l’érection d'une telle infrastructure à proximité des principales ressources des personnes en situation d’itinérance.

Les membres du conseil municipal ont reçu la présentation [de l’administration municipale] vendredi après-midi. [...] J’ai eu beaucoup d’échanges avec les membres du comité exécutif [...] et à notre avis, il y avait encore des angles morts et de l’information qui manquait et qui avait été demandée par les collègues , a expliqué la mairesse France Bélisle en entrevue.

Malgré le report de la rencontre, France Bélisle souligne tout de même «l'urgence» à laquelle est confronté le conseil municipal en raison de la construction du futur hôpital (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le report de cette séance du conseil municipal au sujet du futur quartier général du SPVG n’en change pas moins l’intention de l’administration Bélisle de procéder rapidement dans ce dossier.

Le sentiment d’urgence est toujours là et ce n’est pas une décision qu’on peut repousser éternellement , souligne la mairesse. Le comité exécutif a mandaté l'équipe interne d'élargir ses critères d'analyse en incluant maintenant aussi d'autres sites municipaux.

Or, il semble que la Ville souhaite d’abord choisir l'emplacement pour le nouveau quartier général du SPVG , et ne consulter les parties prenantes qu’une fois le site choisi. On n’est pas à l’étape de la consultation, dans le sens où on se questionne encore sur un site , ajoute Mme Bélisle.

Peu importe où sera le quartier général de police, ça prend des discussions avec la communauté. Ça va prendre des discussions pour une cohabitation d’un quartier général avec l’environnement , conclut la mairesse.

La date de la prochaine rencontre devrait être annoncée sous peu, mais celle-ci aura lieu en janvier 2023.

Accueil favorable du report de la part d’Action Gatineau

Pour un projet d’une telle envergure, avec autant d’impacts appréhendés, on ne peut pas se permettre de tourner les coins ronds , peut-on lire dans le communiqué du caucus d’Action Gatineau, reçu en fin d’après-midi, mardi. Action Gatineau souligne notamment la mobilisation claire de la communauté à l’encontre du projet.

Même si je suis un peu surprise du report à la dernière minute et que j’aurais voulu qu’on explique et prenne cette décision en public, je pense que c’est une bonne idée, parce que visiblement le dossier était mal parti , fait valoir Tiffany-Lee Norris-Parent, conseillère du district de Touraine.

Tiffany-Lee Norris Parent, conseillère municipale du district de Touraine. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Action Gatineau fait valoir le potentiel du centre Robert-Guertin pour le centre-ville de Gatineau, que ce soit du point de vue de la revitalisation, des besoins de logements sociaux, d’infrastructures sportives et communautaires dans un quartier complet , selon Steve Moran, chef intérimaire de la formation.

Ce dernier ne fonde cependant pas beaucoup d’espoir dans la volonté de consultation de l’administration de France Bélisle. Les citoyens exigent de se faire entendre, et à date, on ne les a pas entendus. Je pense que c’est important qu’on prenne le temps de le faire comme il faut , a déclaré M. Moran dans une entrevue réalisée avant l’annonce de report.

Avec les informations de Nathalie Tremblay