Au forum Geoscience, l’industrie minière yukonnaise mise sur les minerais critiques

Lundi, lors de la troisième journée de conférence, la vice-présidente des affaires économiques et du changement climatique pour l’Association minière du Canada, Photinie Koutsavlis, a rappelé dans son allocution qu’encore aujourd’hui, la grande majorité des travailleurs dans les mines sont des hommes blancs et que l’industrie gagnerait à être plus inclusive.

Certaines minières se sont d’ailleurs engagées à atteindre la parité au sein de leurs effectifs d’ici 2030. L’un des grands enjeux discutés lors du forum reste toutefois le besoin pour le secteur minier de se tourner vers l'extraction de minerais critiques, essentiels à la transition énergétique, disent-ils, puisqu’ils sont utilisés pour la confection des batteries nécessaires à l’électrification des transports.

Le Canada a accès à un grand nombre de minerais critiques dont nous avons besoin pour fabriquer des batteries et de la technologie moderne. Le défi, c’est que l’extraction ici est plus coûteuse notamment en raison de nos normes environnementales plus élevées , explique Photinie Koutsavlis.

Plusieurs kiosques étaient érigés au centre culturel Kwanlin Dün lors de la 50e édition du forum Geoscience. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer sur ce point, nous ne pouvons tout simplement pas , a-t-elle ensuite lancé en indiquant que des pays alliés comme les États-Unis ou des pays européens comptent sur le minerai canadien dans ce domaine.

La transition vers une économique énergétique plus durable crée une demande en métaux que le Yukon possède en abondance. Une extraction minière qui est responsable est une manière pour le territoire de collaborer positivement tout en créant des emplois bien rémunérés , écrit d’ailleurs le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources du territoire, John Streicker.

L’analyste minier pour la Société de conservation du Yukon, Lewis Rifkind, a toutefois des réserves face à l’argument selon lequel ces minerais doivent être extraits afin d’aider la transition énergétique. Il n’y a aucune garantie que ces minerais seront en effet utilisés d’une manière plus écologique , dit-il en expliquant qu’il est très difficile d’assurer un suivi une fois que les métaux sont extraits.

C’est une bonne chose que nous songions [à cette transition], mais cela ne devrait pas être une excuse pour avoir une exploitation minière sans contrôle , soutient-il.

La 50e édition du forum Geoscience de Whitehorse, qui a lieu chaque année depuis 1972, se conclut mardi après plus d’une soixantaine de présentations de l’industrie minière et de chercheurs en géologie.