Aider le Grand Marché, oui, mais pas indéfiniment, dit l’opposition

L’administration Marchand a annoncé vendredi de nouvelles modifications à l’entente conclue avec la Coopérative des horticulteurs de Québec, le gestionnaire du Grand Marché.

En plus de lui accorder une subvention de 44 480 $, la Municipalité a choisi d’abaisser de 35 à 15 % la part des revenus bruts qu'elle touchera, une fois le marché rentable.

Elle a également reconduit pour trois ans le moratoire en vertu duquel elle renonce à percevoir les sommes relatives à l'entretien, la réparation et le remplacement des composantes du Grand Marché.

Ces mesures rappellent d’autres modifications à l’entente de gestion apportées par la Ville de Québec en 2020 pour la période couvrant les années 2019 à 2022.

Les pertes potentielles de revenus associées à ces changements avaient été évaluées à 185 000 $ pour l’année 2019 et à 500 000 $ par année de 2020 à 2022, pour un total de 1,685 million $.

À cela s’ajoutaient une subvention de 290 000 $ et un prêt de 300 000 $ dont le remboursement vient d’être repoussé de trois ans.

Pas à n'importe quel prix

La deuxième opposition à l’hôtel de ville, le parti qui était connu jusqu’à récemment sous le nom de Québec 21, veut que le Grand Marché soit une réussite, mais pas à n’importe quel prix.

« On va-tu perdre 500 000 $, 600 000 $, 700 000 $ par année pour les cinq ou six prochaines années? [...] Il va falloir qu'on prenne un virage à 180 degrés pour mettre un bouchon sur ce gouffre-là. » — Une citation de Stevens Mélançon, conseiller

Son chef Patrick Paquet accepte que la Ville de Québec vole une fois de plus au secours du Grand Marché, à condition cependant que ce soit la dernière fois. Le temps est venu, dit-il, pour que la Municipalité et son gestionnaire revoient leurs façons de faire.

À un moment donné, il faut s’en rendre compte quand une formule ne fonctionne pas. Il faut peut-être se regarder dans le miroir et s'asseoir avec les commerçants – qui ont des solutions à proposer, [mais] qu’on n’écoute pas – pour pouvoir changer la façon de faire , a déclaré le chef de la deuxième opposition lundi.

Il a rappelé que plusieurs commerçants ont raconté à Radio-Canada au cours du week-end qu’ils songeaient à quitter le Grand Marché.

Le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve, est lui aussi d’avis qu’il faut venir en aide au Grand Marché. À l’instar de Patrick Paquet, il affirme que la Ville ne pourra continuellement éponger les pertes du marché public.

C'est sûr qu'il faut que le modèle du Grand Marché se pérennise et atteigne, autant que faire se peut, une forme de rentabilité, parce qu'on ne peut pas saigner de l'argent à cet endroit-là à jamais , a fait valoir le chef de l’opposition officielle.

En 2021, le marché de Noël au Grand Marché de Québec avait réuni plus de 150 exposants. Photo : Radio-Canada

Considérant que le marché inauguré en 2019 est encore période de rodage et que ses premières années de vie ont été marquées par deux années de pandémie, Claude Villeneuve ne juge pas la situation catastrophique .

De son côté, le maire a mentionné que le Grand Marché bénéficiait du soutien indéfectible de son administration.

Il ne s'agit pas de dire ça coûtera ce que ça coûtera , a nuancé Bruno Marchand. Ce que je dis, c'est qu'on va chercher avec [les membres de la Coopérative] des solutions pour que ça fonctionne. On en a besoin pour l'économie locale, on en a besoin pour nos producteurs et on en a besoin pour nos gens qui veulent acheter à proximité, qui veulent acheter auprès de producteurs locaux.

Le maire a mentionné que le Grand Marché, qui a été érigé dans un secteur où il y avait autrefois un désert alimentaire , répondait à un besoin de la population.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux