Retour de la plus grande collecte de sang de l’année en Estrie

À travers l’Estrie, bon an mal an, on doit avoir de 50 à 60 collectes, et celle-ci d’aujourd’hui, à l’hôtel Delta, est celle où l’objectif de donneurs est le plus élevé. D’année en année, on réussit à atteindre nos objectifs. Juste avant la pandémie, la dernière collecte qui avait eu lieu, on avait recueilli au-dessus de 480 donneurs. C’est un succès immense , souligne Daniel Couture, un bénévole.

Héma-Québec espère atteindre les 350 donneurs. Photo : Radio-Canada / Eric Carbonneau

L’objectif de la journée était d’attirer 350 donneurs de sang. Des joueurs du Phoenix en chandail de hockey étaient présents pour aider les bénévoles d’Héma-Québec.

Ces jeunes-là, parce qu’ils jouent au hockey et que beaucoup de gens vont les voir au Palais des sports, ils attirent énormément de monde. Beaucoup de ces jeunes-là signent des autographes, et c’est une belle gang , indique Daniel Couture.

Des joueurs du Phoenix, dont Joe Fleming, ont aidé les bénévoles d'Héma-Québec. Photo : Radio-Canada / Eric Carbonneau

Ce dernier rappelle l’importance de donner.

« Nos centres hospitaliers ont toujours besoin de sang. On a des grands malades, on a des accidentés. C’est toujours à renouveler. » — Une citation de Daniel Couture, bénévole