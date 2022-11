COVID-19 : le passeport vaccinal a aidé à restaurer les libertés civiles selon l’Ontario

Après une première défaite en juillet, huit Ontariens poursuivent la province pour dommages, parce qu'ils affirment que leurs droits constitutionnels ont été enfreints lorsque le passeport vaccinal est entré en vigueur en Ontario l'an dernier. Le gouvernement soutient toutefois que la mesure a permis d'éviter de verrouiller la province et de confiner les Ontariens chez eux comme au début de la pandémie.

Le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles contestait la légalité du document ontarien, mais un juge a statué l'été dernier que son recours constitutionnel était caduc, si bien que la cause n'avait pas été entendue sur le fond.

Le passeport vaccinal, qui était entré en vigueur en septembre 2021, n'est plus en usage depuis mars dans la province.

Qu'à cela ne tienne, le Centre juridique veut obtenir des tribunaux une déclaration selon laquelle le passeport vaccinal était anticonstitutionnel.

Des réparations symboliques

Il reconnaît que le montant réclamé de 8000 $ est nominal, mais qu'il est nécessaire d'entendre la cause pour éviter que de telles violations ne soient perpétrées dans l'avenir.

Sans une garantie d'autonomie de son corps, il ne peut y avoir de société libre et démocratique , écrit Jorge Pineda, le porte-parole du Centre juridique, dans un communiqué.

Le passeport vaccinal représentait une forme de coercition sans précédent sur les Ontariens et il n'était fondé sur aucune preuve scientifique , soutient-il.

Un exemple du passeport vaccinal de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

La poursuite est inscrite au nom de Sarah Lamb, une résidante de Kitchener, qui a reçu son premier vaccin contre la COVID-19 en mai 2021.

Un jour après, elle dit avoir subi des effets secondaires indésirables , comme des étourdissements et une perte de sensation dans les membres inférieurs, qu'elle n'avait jamais ressentis auparavant.

Elle a donc décidé de ne pas avoir une seconde injection du vaccin, parce qu'elle continue à ressentir certains des symptômes qu'elle décrit dans sa poursuite.

Mme Lamb a demandé à la province à ce quelle soit exemptée de l'obligation de posséder un passeport vaccinal pour entrer dans certains espaces publics, mais sa requête a été rejetée.

Elle dit qu'elle s'est alors sentie isolée et que le refus de la province a eu un impact significatif sur sa vie familiale et sociale.

Le Centre juridique soutient que les droits de ses clients ont été brimés en vertu des articles de la Charte sur les libertés de religion (2a), sur la liberté et la sécurité (7) et sur l'égalité des droits (15). Photo : Radio-Canada / David Horemans

Tous les plaignants prétendent qu'ils n'ont pu entrer dans certains espaces publics durant six mois et qu'on les a privés de leurs activités au quotidien, comme l'entrée dans des bars et des restaurants, des salles de concert ou des églises.

À l'époque, les contrevenants faisaient face à des amendes pouvant atteindre jusqu'à 10 millions de dollars et les propriétaires des commerces qui les acceptaient, à des peines pouvant aller jusqu'à la prison.

Arguments des plaignants

Les avocates des plaignants soutiennent devant les tribunaux que de telles violations étaient discriminatoires et injustifiées.

Statistiques et témoignages à l'appui, elles affirment que le passeport était arbitraire, illégal et inconstitutionnel.

Tous les Ontariens ont la liberté de se déplacer où bon leur semble et le droit d'apprécier ce que la démocratie a à leur offrir , explique Me Henna Parmar.

Me Parmar précise que les exemptions refusées à ses clients ont établi une discrimination contre les personnes non vaccinées et que les accommodements que la province leur a offerts étaient insuffisants.

Aucune exemption n'a par exemple été accordée aux objecteurs de conscience , poursuit-elle.

Des personnes manifestent devant le quartier général de la police de Toronto le 2 septembre 2021 au lendemain de l'annonce de la mise en place d'un passeport vaccinal. Photo : CBC/Evan Mitsui

Sa consœur, Sayeh Hassan, affirme que les gouvernements doivent être tenus responsables des violations de la Charte, lorsqu'ils enfreignent les droits constitutionnels des citoyens ou lorsqu'ils font preuve d'abus de pouvoir.

Elle ajoute que l'Ontario n'a basé ses décisions sur l'émission d'un passeport sur aucune preuve scientifique et qu'il n'a pas pris la peine de s'assurer que la mesure ne violerait pas les droits garantis dans la Charte.

Elle précise que la province n'a offert aucune solution de rechange à ceux qui étaient réfractaires à la vaccination, comme l'administration de tests rapides à l'entrée des espaces publics qui leur étaient interdits d'accès.

Si de tels tests avaient été disponibles pour nos clients, nous ne serions pas ici aujourd'hui , souligne-t-elle.

Durant sept mois, les Ontariens ont dû présenter une preuve de pleine vaccination pour manger à l'intérieur d'un restaurant, notamment. Photo : CBC/Evan Mitsui

Il n'existe en outre aucune preuve, selon elle, que le passeport ait permis de réduire la transmission du virus ou d'alléger la pression sur le système de santé de la province.

Des millions d'Ontariens ont été affectés d'une manière ou d'une autre par ce document , dit-elle.

Me Hassan accuse l'Ontario d'avoir géré son réseau de la santé en imposant des restrictions importantes plutôt que s'assurer que le système fonctionnait rondement avec un personnel approprié et un nombre de lits suffisant.

Ils ont rejeté leurs responsabilités sur les citoyens , précise-t-elle.

La vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Elle affirme qu'il est injuste de dire, comme le soutient la province, que les non-vaccinés ont accentué le fardeau sur un système de santé déjà fragile, parce que les problèmes dans les urgences et les délais d'attente pour les chirurgies existaient bien avant la pandémie en Ontario.

Me Hassan cite d'ailleurs à ce sujet un rapport de la vérificatrice générale de l'Ontario qui disait récemment que la province n'en avait pas fait assez pour faire face à la crise dans les urgences et les reports d'opérations chirurgicales.

Arguments de la province

Les avocats du gouvernement soutiennent pour leur part que le passeport était temporaire, mais nécessaire, à cause de la dangerosité des variants de la COVID-19 comme Delta et Omicron.

Me Sean Hanley ajoute que la mesure a en outre permis de maintenir par exemple les écoles et les commerces ouverts, ce qui n'était pas le cas avant l'apparition des premiers vaccins contre la COVID-19 en décembre 2020.

Il rappelle en outre que le passeport vaccinal n'était pas obligatoire dans les commerces essentiels comme les épiceries et les pharmacies. Dans ces endroits, seul le masque était obligatoire , rappelle-t-il.

Il croit que la province aurait à nouveau été confinée à l'automne 2022 si la vaccination n'avait pas été rendue obligatoire dans certains espaces publics.

Le passeport a donc permis de ne pas trop restreindre justement les libertés civiles , déclare-t-il.

Le passeport vaccinal a été abandonné en Ontario en mars 2022, notamment grâce à la vaccination à double dose et aux doses de rappel, selon le gouvernement. Photo : Sam Nar/CBC

L'avocat affirme que le passeport a été abandonné lorsque la province a jugé qu'il était sécuritaire de le faire.

Il précise que les citoyens non vaccinés ont été davantage hospitalisés que les personnes vaccinées en Ontario.

La vaccination a en outre été bénéfique, selon lui, pour les Ontariens vulnérables, comme les personnes âgées ou immunodéprimées.

Me Hanley soutient par ailleurs que les vaccins ne sont pas expérimentaux comme le soutiennent les plaignants et qu'ils ont fait leurs preuves en réduisant la transmission du virus.

Les vaccins sont efficaces et sécuritaires et n'ont jamais augmenté le risque de contracter la COVID-19 , dit-il.

Le juge Paul Perell devra déterminer si le passeport vaccinal ontarien a bien enfreint les droits constitutionnels des plaignants dans cette cause. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Il souligne que la province avait pris ses décisions sanitaires à partir des recommandations du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, dont les experts sont des scientifiques , rappelle-t-il.

L'avocat ajoute que la vaccination a aidé à réduire les hospitalisations, à ne pas engorger les urgences et à freiner le report de certaines chirurgies, à défaut de quoi le système aurait été sur le point de s'effondrer selon lui.

La vaccination a permis de protéger la capacité d'accueil des hôpitaux et des centres de soins de longue durée , dit-il.

Les audiences se poursuivent en ligne mardi devant la Cour supérieure de l'Ontario à Toronto.