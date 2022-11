Les Huskies en finale de la Coupe Vanier

Après avoir remporté la Coupe Uteck ce week-end, les hommes de Scott Flory vont participer à la grande finale du football universitaire canadien, qui aura lieu samedi prochain à London, en Ontario.

Afin de gagner la Coupe Vanier, les Huskies vont jouer contre le Rouge et Or, de l’Université Laval.

Pour le demi défensif Katley Joseph, ce sera la première fois qu’il jouera en vue de mettre la main sur la coupe Vanier.

On est vraiment contents d'être rendus là , déclare le demi défensif.

Katley Joseph, un joueur des Huskies de l'Université de la Saskatchewan, le 21 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

On est contents de jouer contre Laval, on sait que c'est vraiment une bonne équipe, et puis, que le meilleur gagne , ajoute-t-il.

Les partisans des Huskies seront aussi au rendez-vous pour encourager leur équipe.

Je suis vraiment très excitée, ils ont eu une très bonne année et j'espère vraiment qu'ils vont gagner. Nous sommes tous ici pour les encourager , affirme Paige Allen.

Je pense que c'est chouette que notre école ait dépassé toutes les autres équipes de l'ouest du Canada, je pense que c'est génial pour nous , ajoute un autre partisan enthousiaste, Aiden Whittingham.

Le dernier duel entre les Huskies de l'Université de la Saskatchewan et le Rouge et Or de l’Université Laval a eu lieu en 2006.

La dernière fois que les Huskies ont participé deux années consécutives au grand bal du football universitaire canadien remonte à 2004 et 2005.

La dernière victoire à la Coupe Vanier pour les Huskies remonte à 1998, il y a plus de 20 ans.

Avec les informations de Geneviève Patterson