Regroupement des services municipaux : Saint-Léandre fait cavalier seul

Par exemple, le conseil municipal a décidé de ne pas participer à la plateforme de compostage de la Ville de Matane, comme le font les municipalités voisines.

Cette décision a été prise sur une base économique, selon le directeur général de Saint-Léandre, André Marcil, pour économiser les frais de la collecte et du transport des matières organiques vers le centre de compostage.

Le système de collecte est quand même dispendieux, surtout avec le prix qu’on voit du diesel. Et en plus, on paye le tonnage , indique-t-il.

« Une collecte de plus, ce sont des taxes de plus pour les citoyens. » — Une citation de André Marcil, directeur général de Saint-Léandre

Le directeur général ajoute que la majorité des résidents de Saint-Léandre, qui est une municipalité agricole rappelle-t-il, font déjà eux-mêmes leur propre compost.

La municipalité de 350 citoyens compte toutefois fournir des composteurs domestiques à ses citoyens ou même mettre en place un système de compostage communautaire.

Saint-Léandre fait aussi bande à part dans d’autres domaines, notamment en urbanisme et au niveau du service incendie, ce qui permet à la Municipalité de faire des économies d'échelle, affirme André Marcil.

C’est sûr que c’est plus de travail pour le directeur général de faire ces études et ces recherches pour faire le plus d’économies possible , explique-t-il.

La municipalité de St-Léandre fait bande à part. Contenu audio de 10 minutes.

Toutefois, Saint-Léandre ne fait pas entièrement cavalier seul. Parfois, la Municipalité n’a pas le choix de faire affaire avec la MRC , comme c’est le cas avec l’évaluation municipale, qui est offerte par la MRC, ou encore le transport collectif.

Il y a aussi des ententes intermunicipales qui sont mises en place, notamment avec la Municipalité de Sainte-Paule.

Par ailleurs, le projet de centre communautaire multifonction est retardé en raison de la difficulté à trouver des spécialistes pour effectuer l’analyse des sols, une étape nécessaire dans la réalisation du projet.