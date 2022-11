Mathématiques : forte baisse des résultats dans les écoles francophones de l’Ontario

Entre 2018 et 2022, les élèves franco-ontariens ont vu leur niveau en mathématiques baisser de façon plus drastique que les élèves des écoles anglophones, selon les dernières données de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) publiées cet automne.

Les tests standardisés de l’ OQRE , qui évaluent les apprentissages en lecture, mathématiques et écriture en 3e, 6e, 9e et 10e année en Ontario, faisaient leur grand retour, cette année, après deux ans d’interruption dus aux confinements imposés lors de la pandémie.

Autrefois championnes en matière de résultats, les écoles de langue française connaissent la baisse la plus marquée en mathématiques.

Les tendances sont les mêmes pour les élèves franco-ontariens de 3e et de 9e année.

Ottawa et l'est ontarien n'échappent pas à la baisse

L' OQRE a aussi dévoilé les résultats par conseil scolaire et par école.

Au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO), entre 2018-2019 et 2021-2022, le pourcentage d'élèves de 6e année atteignant la norme provinciale est passé de 82 % à 53 %.



Au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), le pourcentage est passé de 88 % à 55 %.

Enfin, au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO), il est passé de 79 % à 44 %.

La chute était prévisible

Pour les différents acteurs de l’éducation, il n’y a aucun doute : la pandémie, les fermetures d’écoles et l’apprentissage en ligne ont eu un impact sur les résultats aux tests standardisés.

En 4e et 5e année, on consolide beaucoup de connaissances en mathématiques et on va de plus en plus vers le complexe et l’abstrait ce qui demande de l’accompagnement , indique Caroline Ruminot, professeure en éducation à l’Université d’ Ottawa.

Or, avec la pandémie et l’école en ligne, il était difficile d'assurer la consolidation des apprentissages pour tous , ajoute-t-elle.

Les élèves francophones partaient de plus haut

Si la chute est plus prononcée dans les écoles de langue française, c’est surtout parce que leurs résultats étaient particulièrement bons avant la pandémie.

Avant la pandémie, le système francophone était connu pour avoir des "blitz", des semaines entières de préparation pour ce test avec des exercices pratiques et de la simulation , explique Paul Baril, le président de Parents partenaires en éducation (PPE). Mais cette fois-ci, on n’a pas eu l'occasion de préparer les élèves, il y avait un contexte particulier , ajoute-t-il.

Les écoles de langue française ont souvent la pression de la performance. Au niveau des conseils scolaires, on veut être meilleur que le conseil scolaire d’à côté, ce qui met énormément de pression , explique Anne Vinet-Roy, qui préside l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Des conseils scolaires peu bavards

Habituellement, les conseils scolaires de langue française commentent abondamment les résultats de l’ OQRE . C'est une façon pour eux de vanter la réussite scolaire dans leurs écoles et d'attirer de nouveaux élèves. Mais cette fois-ci, ils se font plus discrets.

Le CECCE n'a pas souhaité commenter les derniers résultats.

Le CSDCEO a indiqué à Radio-Canada, par courriel, être toujours à analyser les résultats .

De son côté, le CEPEO a écrit être conscient qu’il y a place à amélioration et dit aussi que prochainement, chaque direction et membre des équipes-écoles procéderont à l’analyse des résultats des tests de l’ OQRE et cibleront des priorités d’actions .

Hausse de la demande en tutorat

Ces résultats semblent avoir un impact sur un secteur en particulier : celui du tutorat privé.

Depuis quelques mois, on a de plus en plus de demandes et on constate que plusieurs élèves ont un an ou deux ans de retard sur le curriculum, notamment en mathématiques , indique Shella Mithani, gérante de trois franchises de la société Oxford Learning Center, à Ottawa.

On dit souvent aux parents de ne pas trop s’inquiéter, de ne pas rajouter de pression sur les épaules des enfants parce qu’il faut reconstruire leur confiance , ajoute-t-elle.

Pas de panique disent les parents et les enseignants

L'organisme Parents partenaires en Éducation abonde dans le même sens.

« Les tests provinciaux, c’est une chose. Mais là, le plus important, c’est que nos enfants retrouvent le goût d’aller à l’école. » — Une citation de Paul Baril, président de Parents partenaires en éducation

Le retard académique, on le voit partout sur la planète et on ne pourra pas le rattraper en un an. Il faut être réaliste et ne pas rajouter de pression sur les enfants et leurs familles , ajoute M. Baril.

Ni sur les enseignants , indique de son côté la présidente de l’ AEFO , qui va même un pas plus loin.