L'historien et auteur nord-côtier, Guy Côté, est mort dimanche à Havre-Saint-Pierre des suites d'une maladie. Il avait 61 ans. Les hommages se multiplient à l'endroit de celui qui a été un fervent défenseur du patrimoine et de l'histoire de la Minganie.

Guy Côté est l'un des premiers guides à avoir travaillé pour Parcs Canada dans l’Archipel-de-Mingan. Depuis les années 1990, il a collaboré à la Revue d’histoire de la Côte-Nord.

Il a participé aussi aux travaux du Groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière (GRÉNOC) et a œuvré au sein de différentes sociétés d’histoire de la Côte-Nord.

Guy Côté s’est impliqué par l’écrit, la parole et par l’interprétation du mode de vie de nouveaux arrivants depuis le milieu du 19e siècle. [Ces gens viennent] d’un peu partout au Québec et particulièrement des Acadiens, qui se sont établis en Basse-Côte-Nord , raconte Jacques Lachance, ami de Guy Côté.

Jacques Lachance, ami de Guy Côté (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Dernièrement, Guy Côté avait publié un abécédaire d'expressions et d'anecdotes acadiennes en Minganie.

« Guy a toujours été curieux. Il était un chercheur invétéré et un vulgarisateur, comme je le mentionne souvent, de la vie d’ici. » — Une citation de Jacques Lachance, ami de Guy Côté

L'auteur Guy Côté avait lancé, il y a quelques mois, un abécédaire d'expressions et d'anecdotes qui témoigne du passé des Acadiens qui ont peuplé la Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Hommage à Guy Côté ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Hommage à Guy Côté. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Une relation particulière avec l'île d'Anticosti

Une résidente de Port-Menier, Danièle Morin, estime que l’île d’Anticosti était l’un des endroits préférés de l'historien.

Cette technicienne de la faune, qui vit sur l’île depuis une quarantaine d'années, raconte que M. Côté a séjourné à plusieurs reprises dans sa demeure.

Comme je suis bien attaché au territoire et que Guy est très fort en histoire [...] on se voyait quelques fois par années. On a un lien assez proche, malgré la distance , se remémore Mme Morin.

Danièle Morin est résidente de Port-Menier, sur l’île d’Anticosti. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Guy Côté s’est rendu à plusieurs reprises sur Anticosti notamment pour documenter l’histoire du site de l'Anse-aux-Fraises.

L’histoire d’Anticosti est vraiment particulière, très différente [du reste de la Côte-Nord]. C’était une des choses qui passionnaient Guy Côté. D’ailleurs, il a beaucoup travaillé sur les familles de l'Anse-aux-Fraises, qui est un ancien village fondé en 1870 où il n'y a plus rien maintenant. Il avait fait des travaux à l’Université de Moncton là-dessus. Il a toujours continué de fouiller et de s’intéresser à l’histoire de l’île , raconte Danièle Morin.

« On va se souvenir de Guy comme quelqu’un de très généreux, un amoureux de la Côte-Nord, un amoureux des gens, du patrimoine, de la bonne bouffe et de la nature. » — Une citation de Danièle Morin, résidente de Port-Menier et amie de Guy Côté

Un autre abécédaire en devenir?

L’historien travaillait cet été sur un abécédaire d'expressions et d'anecdotes originaires de Tête-à-la-Baleine, selon la présidente de l’Association de développement touristique de Tête-à-la-Baleine, Nicole Monger.

Cette dernière était aussi une membre de la famille du défunt.

Elle précise que Guy Côté a travaillé sur cet abécédaire jusqu’aux derniers moments de sa vie.

Je crois que ça faisait trois mois que Guy était à l’hôpital. Il était à Québec un bout de temps, puis à Havre-Saint-Pierre. De ces endroits-là, il écrivait son livre , explique Mme Monger.

« Il a fait un livre sur Tête-à-la-Baleine parce que c’est l’origine. Sa mère et sa grand-mère paternelle viennent de là. » — Une citation de Nicole Monger, présidente de l’Association de développement touristique de Tête-à-la-Baleine

Nicole Monger est présidente de l’Association de développement touristique de Tête-à-la-Baleine. Photo : Gracieuseté de Nicole Monger

Selon Mme Monger, la famille de Guy Côté souhaite terminer et publier prochainement l’ouvrage.

Des organismes de la région, dont Tourisme Côte-Nord et le Salon du livre de la Côte-Nord, ont aussi rendu hommage à l’historien sur les réseaux sociaux.