Inquiétudes quant à la stratégie de logement de Gatineau

Les pancartes d’avis public se sont multipliées dans le paysage de certaines rues du secteur de Hull. Elles sont même devenues familières pour certains.

Pas moins de six demandes de démolition seront d'ailleurs analysées lundi et mardi par deux comités de la Ville, dont quatre sur la seule rue Champlain.

Le projet derrière ces demandes est celui de la firme Oktodev, un immeuble de 298 logements sur l’îlot situé entre les boulevards des Allumettières et de Maisonneuve.

Des inquiétudes surgissent quant à la gestion de ce développement par la Ville, notamment sur le plan du logement social et abordable.

En ce moment, la densification est utilisée comme un argument absolu comme si c’était un argument pour justifier n’importe quoi , lance Marie-Jeanne Musiol, porte-parole de la coalition pour l’aménagement de la Fonderie, en entrevue à l’émission Les matins d’ici, lundi. « La densification, c’est quand même un concept qui doit être ancré dans un milieu et dans une réalité. »

Un avis public de demande démolition dans le secteur de Hull, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Mme Musiol dénonce une gestion à la pièce du développement immobilier à Gatineau. L’administration municipale semble dépassée , selon elle. On est incapable de penser l’aménagement urbain dans son ensemble. On est poussés en avant par des promoteurs et on n’a pas de véritable plan de développement urbain , déplore-t-elle.

Elle s’inquiète aussi du sort réservé aux citoyens qui doivent se reloger après les démolitions. C’est un prétexte pour raser des quartiers entiers de logis abordables, déloger des gens qui sont sans recours , ajoute celle qui se consacre aux questions d’urbanisme dans le secteur depuis de nombreuses années.

« On est étonnés d’entendre parler de crise de logement. En fait, c’est la crise de logement abordable. On n’a pas de crise pour les personnes qui cherchent des logis à 1500 à 2000 $ par mois. » — Une citation de Marie-Jeanne Musiol, porte-parole de la coalition pour l’aménagement de la Fonderie

Mme Musiol appelle à une meilleure consultation citoyenne pour le quartier. Les promoteurs parachutent des projets. Les architectures qu’on a vues au centre-ville sont dans l’ensemble très banales, pour ne pas dire horribles. Il faudrait commencer à penser en termes architecturaux et urbains. Les choses vont trop vite , conclut Mme Mausiol.

Gatineau interpelle de nouveau le gouvernement du Québec

Au-delà de la bonne foi et de la bonne volonté des organismes et de la ville, et au-delà du fait que c’est une question unanime autour de la table du conseil de régler la crise du logement, on a des contraintes réglementaires et législatives qui ne nous permettent pas d’avancer , plaide Daniel Champagne, président du comité-choc en logement.

« Le logement est avant tout une responsabilité provinciale. On doit avoir les leviers pour être capable d’agir. » — Une citation de Daniel Champagne, président du comité-choc sur le logement de Gatineau

S’il est bien connu qu’il n’est pas favorable à un règlement d’inclusion, qui forcerait les promoteurs immobiliers à inclure des logements abordables dans leurs nouvelles constructions, Daniel Champagne plaide cependant pour un mécanisme qui permettrait à la Ville d’imposer ses conditions d’aménagement sur les terrains qu’elle possède.

Daniel Champagne souhaite que la ville agisse rapidement pour se doter d'une stratégie d'inclusion qui permettrait d'imposer certaines conditions à un promoteur qui construit sur un terrain de la ville (archives). Photo : Radio-Canada

J’ai demandé à l’administration de revenir en 2023 pour qu’on puisse mettre en place une stratégie pour imposer un pourcentage de logement social et abordable dans les contrats de gré à gré entre la Ville et les promoteurs, souligne l’élu.

Il se dit convaincu qu’un tel levier pourrait aider la crise du logement à se résorber. Il faut se donner ces leviers le plus rapidement possible en 2023 , conclut l’élu.

La ville est partenaire du projet d’Oktodev, selon Steve Moran

Le conseiller du district Hull-Wright est revenu à la charge lundi pour demander un règlement d’inclusion en bonne et due forme. Nous croyons toujours qu’un règlement d’inclusion, c’est l’outil qui fonctionne à Montréal. C’est l’outil qu’il nous faut à Gatineau , réclame Steve Moran, qui est aussi chef par intérim du parti Action Gatineau.

Le conseiller du district de Hull-Wright, Steve Moran, a été nommé conseiller désigné et co-porte-parole d'Action Gatineau. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

En attendant cependant, l’élu trouve essentiel qu’à tout le moins, la Ville utilise son pouvoir de négociation pour les contrats de gré à gré sur les terrains qu’elle possède. Steve Moran se concentre surtout sur les six demandes de démolition qui seront entendues lundi et mardi devant le Conseil local du patrimoine et le Comité sur les demandes de démolition.

Nous sommes partenaires. Quels sont les intérêts de la ville? Pour moi, c’est du logement social, du logement familial. Ça veut dire qu’on va peut-être pouvoir négocier avec le promoteur , poursuit l’élu, qui s'impatiente par rapport au comité-choc créé par la ville. Le comité-choc, on n'a pas vu les résultats encore. On a une obligation de résultat à la ville. [...] J'ai encore espoir , conclut l'élu.

Avec les informations de Nathalie Tremblay