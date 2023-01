« On est environ à quatre mètres sous l’eau », lance d’emblée la PDG adjointe de Pal+, Élyse L’Espérance, en touchant la coque du bateau de croisière le Grand Cru. Elle se trouve bel et bien dans le lac, pourtant elle est, comme la coque, complètement sèche. Un exploit qui s'explique grâce à une technologie permettant la mise en place d'une cale sèche par des caissons en aluminium flottant, une « première mondiale » qui a vu le jour à Magog.

Tous les 5 à 10 ans, le bateau qui offre des escapades sur le lac Memphrémagog doit subir des travaux d’entretien, une exigence de Transports Canada. Ces travaux nécessitent cependant de mettre à sec des parties du bateau, comme la coque et le gouvernail. Cependant, il y a un hic : aucune infrastructure n'existe autour du lac pour sortir le bateau de l'eau.

Il fallait trouver une solution pour sortir le bateau de l’eau, soit complètement ou partiellement, et ce, de manière à pouvoir inspecter la coque et faire des réparations, si nécessaire , explique le président fondateur de la firme d’architecture navale Navtech, Paul-Émile Barbeau.

C’est cette firme qui a eu le mandat de résoudre ce casse-tête. Pendant deux ans, plusieurs idées ont été étudiées. Le cinquième scénario fut le bon : deux caissons en aluminium flottants, des batardeaux, placés sous le bateau.

Ces caissons en aluminium ont été construits sur mesure. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

C'est une espèce d'enveloppe que l'on construit, que l'on installe autour de la coque du bateau de manière à distancer l'eau de la coque, explique Paul-Émile Barbeau. Cet espace libre entre les deux permet d'aller soit nettoyer, peinturer, réparer.

« C’est assez innovant comme projet. Cela a demandé beaucoup de réajustements aussi, puisque c’est une première mondiale. » — Une citation de Élyse L'Espérance, PDG adjointe de Pal+

Dans notre cas, ce sont des batardeaux qui ne font pas la longueur complète du bateau. On en a deux en parallèle, puisque c’est un catamaran. Lorsqu’on fait notre cale sèche, on les déplace un peu chaque fois pour être capable de faire l’entièreté de la coque du bateau , ajoute Élyse L’Espérance.

Dans le respect de l’environnement

Une fois les batardeaux mis en place, un autre défi se présente, soit celui de préserver la qualité de l’eau du lac Memphrémagog.

Toute la quincaillerie est en acier inoxydable, alors il n’y a pas de contamination de l'eau du lac. L’eau qui est utilisée pour nettoyer la coque n’est pas rejetée dans le lac. J'ai compris qu'elle est disposée dans un système de traitement d'égout , mentionne Paul-Émile Barbeau.

La présidente et directrice générale adjointe de Pal+, Élyse L'Espérance. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Les batardeaux ne touchent pas le fond du lac. Ils ont un système de caisson de flottaison, précise Élyse L’Espérance. Pour les placer sous le bateau, on a dû les remplir d'eau pour les faire couler. Ensuite, on les a vidés progressivement pour qu'ils soient au bon niveau.

À l'intérieur des batardeaux, il est possible d'accéder à la coque du bateau. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Les travaux font relâche pendant l'hiver, mais reprendront au printemps prochain. Le bateau sera comme neuf l'été prochain pour entamer une nouvelle saison touristique.