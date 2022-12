Ces personnalités ontariennes nous ont quittés en 2022

Gisèle Lalonde

Gisèle Lalonde, présidente de SOS Montfort, après que la justice a statué en faveur de l'hôpital. Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

Le slogan Montfort, fermé, jamais est sera toujours associé à Gisèle Lalonde. Son engagement à la tête du mouvement SOS Montfort a mené l’un des mouvements franco-ontariens les plus importants, à savoir le sauvetage de l’hôpital universitaire francophone de l'Ontario, à Ottawa.

Mme Lalonde fait figure de symbole de la lutte de la communauté pour préserver ses droits.

Mariette Carrier Fraser

Mariette Carrier-Fraser a remporté le grand prix au Gala de la personnalité de l'année Radio-Canada/LeDroit de l'année 2015. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Mariette Carrier Fraser a consacré sa vie à l’éducation en français et aux droits linguistiques en Ontario, d’abord en étant enseignante puis en faisant sa marque dans les hautes instances du service public.

Son travail a mené à la création des douze conseils scolaires de langue française en 1997. Élue présidente de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario de 2006 à 2010, elle a contribué à la mise en place de la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Olga Lambert

Olga Lambert était ambassadrice francophone de l'organisme After Breast Cancer qui vient en aide aux femmes atteinte du cancer du sein. Photo : Photo:Cristina Sacco, Stetati Media. Hair and Makeup:Rachel Jones, BPretty

Fin 2021, Olga Lambert est décorée de la Médaille du souverain, une récompense qui soulignait sa contribution en tant que bénévole pendant plus de 25 ans. Résidente de Durham, elle était ambassadrice francophone de l'organisme After Breast Cancer, qui vient en aide aux femmes atteintes du cancer du sein.

Börje Salming

Börje Salming avait été chaleureusement accueilli à l'aréna Banque Scotia en novembre. Il a rendu l'âme quelques jours après. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

En novembre dernier, la légende des Maple Leafs de Toronto Börje Salming avait reçu une ovation de la part des partisans à l'aréna Banque Scotia. Il s'agissait finalement d'un dernier au revoir de la part du plus grand défenseur de l'histoire de la franchise, dans laquelle il aura joué 16 saisons. Pionnier des hockeyeurs étrangers dans la LNH , le Suédois a été emporté après un long combat contre la maladie de Lou Gehrig.

Jack Diamond

Jack Diamond est derrière le dessin de plusieurs lieux à Toronto mais aussi ailleurs dans le monde. Photo : Diamond Schmitt

Le Four Seasons Centre, la station de métro Museum, la bibliothèque centrale de Richmond Hill ou encore la synagogue Holy Blossom : Jack Diamond a laissé sa marque à Toronto. L’architecte né en Afrique du Sud, membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de l’Ontario, a été un pionnier des logements intercalaires et s’est opposé à l’étalement urbain.

Marguerite Andersen

Marguerite Andersen était notamment membre de la Société des écrivains canadiens. Photo : Gregory Misumi

La doyenne de la littérature franco-ontarienne est l’auteure d’une œuvre prolifique et une précurseure de l’autofiction. Les écrits de Marguerite Andersen sont empreints de féminisme au fil de sa carrière, mais aussi de culpabilité après avoir grandi dans l'Allemagne d’Hitler. Elle s’installe à Toronto dans les années 1970 où elle choisit de vivre et d’écrire en français et devient l’une des écrivaines franco-ontariennes les plus en vue.

Ursule Leboeuf

Ursule Leboeuf était aussi connue sous le nom de Tante Ursule. Photo : Radio-Canada / Lisette Leboeuf

Figure de la promotion et de la sauvegarde de la francophonie dans le Sud-Ouest de l’Ontario, Ursule Leboeuf a œuvré dans de nombreux organismes francophones de la région. Elle a par exemple participé à la création du Festival de la moisson, qui était l’occasion d’organiser toutes sortes de spectacles pour les francophones du Sud-Ouest. Mme Leboeuf a aussi été intronisée au Temple de la renommée francophone du Sud-Ouest.

Eberhard Zeidler

Eberhard Zeidler à la Place de l'Ontario, qu'il a conçue. Photo : Avec l'autorisation de Margie Zeidler

Eberhard Zeidler était l’architecte de certains des édifices les plus reconnaissables de Toronto, tels que le centre Eaton, la Place de l’Ontario, le Toronto Centre for the Arts (désormais Meridian Arts Centre) et le terminal de Queen's Quay. Né en 1926 en Allemagne, il a immigré au Canada en 954 et aurait conçu plus de 1000 immeubles au cours de sa carrière, selon son cabinet d’architectes.

Gérald Poulin

Gérald Poulin a donné son nom à un parc situé dans le secteur Chapel Hill, à Orléans. Photo : Gracieuseté Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans

Gérald Poulin s’est impliqué tout au long de sa vie à Orléans depuis qu’il s’y est installé en 1956. Il a notamment œuvré au sein de la Commission scolaire d'Orléans et au Théâtre du Village Orléans. En 1978, il a été désigné Citoyen de l'année par la Chambre de commerce de la ville et a joué un rôle majeur dans la naissance du Complexe récréatif Bob-MacQuarrie.

Mina Grossman-Ianni

Mina Grossman-Ianni a été directrice de la station CBEF de Radio-Canada à Windsor. Photo : Radio-Canada / Archives

Originaire de Pologne, Mina Grossman-Ianni a laissé un héritage fort à Windsor. D’abord en tant que journaliste puis dirigeante à la station locale de Radio-Canada dans les années 1980 et 1990, puis en tant que directrice générale de l’Orchestre symphonique de Windsor, qu’elle a contribué à sauver. Mme Grossman-Ianni a également été nommée Femme de l’année à Windsor en 2005.

Martin Arseneau

Martin Arseneau était le directeur général de Réseau Ontario. Photo : Gracieuseté : Réseau Ontario

Martin Arseneau était directeur général de Réseau Ontario, l’organisme de diffusion des arts de la scène francophones. Il y a notamment créé des politiques de développement international et d’Équité, Diversité et Inclusion. L’Acadien s’était installé en Ontario pour promouvoir la culture francophone locale.

Sylvie Lessard

Sylvie Lessard a été directrice du Salon du livre du Grand Sudbury pendant plus de quatre ans. Photo : Sophia Bagaoui Fradette

Figure de premier plan de la francophonie dans le Grand Sudbury, Sylvie Lessard a consacré sa carrière aux organismes culturels locaux. Elle a joué un rôle fondamental dans le développement du Théâtre du Nouvel-Ontario. Sylvie Lessard a aussi été parmi les fondatrices de la nouvelle Place des Arts, au centre-ville.

John McGale

L'ancien membre d’Offenbach John McGale, en 2014. Photo : Alain Bellier

Originaire de North Bay, John McGale a marqué toute une génération lorsqu’il a intégré le légendaire groupe québécois Offenbach, de 1978 à 1985. Le guitariste et mélodiste reconnu y a composé certaines des chansons les plus connues du groupe, comme Deux autres bières et J’ai l’rock’n’roll pis toé.

Caroline Andrew

Caroline Andrew, professeure au Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

La politologue Caroline Andrew a été chercheuse et membre du corps professoral de l'Université d'Ottawa jusqu'en 2018. Lors de sa carrière, Caroline Andrew a également brisé un plafond de verre en devenant la première femme à présider l'Association canadienne de science politique. Cette politologue a été la lauréate de plusieurs prix et distinctions, notamment l’Ordre du Canada en 2014.