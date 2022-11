Des jeunes femmes de Kuujjuaq perpétuent la fabrication traditionnelle de parkas d’hiver

Sous la supervision de la couturière professionnelle Winifred Nungak, ces étudiantes sont concentrées sur chaque petit détail. La fabrication d’une parka, ou « atigik » en inuktitut, comporte plusieurs étapes, qui doivent être suivies à la lettre pour obtenir un résultat satisfaisant.

Les étudiantes doivent d’abord choisir un design, et les couleurs qu’elles préfèrent. Ensuite, on passe en revue toutes les règles de la couture. [...] C’est important de prendre son temps ici, ce n'est pas une course , explique leur tutrice, Winifred Nungak.

Les étudiantes fabriquent un « atigik », soit une parka qui pourra résister aux hivers froids du Nunavik. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La formation qu’elle offre est le résultat d’années de pratique, d’essais, d'erreurs, mais surtout de persévérance. Dans le cahier de formation qu’elle amène lors de ces ateliers, une section entière est consacrée à son parcours, dans le but d’inspirer les jeunes couturières à croire en leur rêve.

Son diplôme en design de mode du Collège LaSalle, obtenu en 2013, trône en première page. Plusieurs articles de journaux sont rassemblés et témoignent de ses expériences professionnelles.

Je conserve ces articles pour montrer à mes étudiantes que, si elles persévèrent, elles peuvent se rendre loin. C’est important pour moi d’inspirer ces jeunes femmes, qu’elles croient en leur rêve , explique la designer et enseignante.

Au fil des années, Winifred Nungak a assemblé un portfolio avec plusieurs de ses créations pour inspirer les étudiantes dans leur choix de design. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Derrière sa machine à coudre, la jeune Alexia Kritik, 13 ans, met justement en pratique ces enseignements. C’est sa première expérience de couture, mais déjà, les techniques de sa professeure sont bien intégrées et elle manipule la machine à coudre avec aisance.

J’ai déjà vu ma mère coudre, mais je n’étais pas attentionnée et je ne me rappelais plus des étapes. Avoir un professeur, des instructions, ça permet vraiment de mieux comprendre comment faire. C’est plus facile que je pensais. Et quand j’ai des questions, Winifred nous aide beaucoup , explique Alexia Kritik.

Une fois sa parka terminée, la jeune Alexia ne compte pas s’arrêter là. Elle a déjà prévu d'en fabriquer une deuxième, qu’elle compte offrir en cadeau.

Toute son attention est rivée sur la manche de sa parka, dont elle assemble les derniers morceaux. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Perpétuer la tradition

Les matériaux ont bien évolué depuis l’époque où les vêtements d’hiver traditionnels étaient fabriqués à l’aide de cuir de phoque et de caribou. L’esprit derrière cette pratique ancestrale reste toutefois le même : des femmes prennent en main la responsabilité de vêtir les membres de leur famille pour les protéger de l’hiver du Nord.

La professeure montre différents modèles de parkas que les étudiantes pourraient reproduire. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

C’est une des raisons principales pour laquelle Winifred Nungak parcourt la région afin d'offrir ces ateliers.

Au fil des années, j'ai [constaté] à quel point c'est important de transmettre ces connaissances et ces techniques traditionnelles. Un jour, ces jeunes femmes vont devenir mères et vont pouvoir fabriquer leur manteau pour leur famille, explique la professeure.

En plus des techniques de couture, Winifred Nungak enseigne aussi les mots en inuktitut pour désigner chaque partie des parkas. Cette portion de son cursus s’inscrit aussi dans cette volonté de transmission culturelle.

Parfois, j’entends les étudiantes dire : passe-moi le bras! Mais ce n'est pas un bras, c’est une manche. Les mots sont importants et il y a un terme en inuktitut pour chaque partie d’une parka , ajoute-t-elle.

Enseigner les mots traditionnels pour désigner chaque partie d'une parka est très important pour Winifred Nungak. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Cette rigueur est vue d'un bon œil par la coordonnatrice du centre de couture de Kuujjuaq, Tina Kleist. Cette dernière cumule près de 30 ans d’expérience en couture de vêtements d’hiver, et accompagne les étudiantes dans leur formation.

C’est vraiment bien structuré. Elle y va étape par étape, et elle est très bonne avec les étudiants. Elle explique les techniques de la bonne façon et est patiente. [...] C’est un beau cadeau que de prendre son temps pour transmettre ces pratiques. C’est tellement important! , explique Tina Kleist.

Tina Kleist coordonne le centre, qui est un espace dédié à la couture pour les membres de la communauté de Kuujjuaq. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Moi-même, je fabrique les vêtements d'hiver pour mes six enfants et tous mes petits-enfants. En apprenant la méthode, elles vont un jour aussi pouvoir le faire , ajoute-t-elle.

Depuis 2014, Winifred Nungak a mené 17 cours de couture de ce genre dans plusieurs communautés du Nunavik. Plus d’une centaine de jeunes femmes ont ainsi appris à fabriquer des parkas grâce à ses enseignements.

Un bilan qui la rend particulièrement fière, et qui la pousse à continuer ses efforts dans la formation pour les jeunes du Nunavik.