La Ville de Trois-Rivières reprend le déneigement des escaliers pour tout l’hiver

Tous les escaliers de la Ville de Trois-Rivières seront déneigés. La Ville est revenue sur sa décision de fermer dix des trente escaliers extérieurs pour économiser sur le déneigement après que des citoyens et des conseillers municipaux soient montés aux barricades la semaine dernière.

Le Conseil municipal qui tente de boucler un budget dans un contexte d'inflation avait demandé aux fonctionnaires des travaux publics de trouver des façons d'économiser. C'est dans ce contexte que la décision de ne déneiger que 20 escaliers sur trente devait être proposée aux élus mardi en comité de travail.

On leur [aux fonctionnaires] a redemandé, pour essayer de ne pas avoir un taux de taxation trop élevé, de resserrer un autre tour de vis. Et c’est ce que les [fonctionnaires] venaient nous présenter demain , a expliqué le conseiller municipal du district électoral Des Carrefours René Martin à l’émission En direct.

Il a également ajouté que plusieurs escaliers sont à proximité d’arrêts d’autobus. On veut encourager le transport en commun, puis là il faudrait qu’ils fassent un détour de un, deux, trois kilomètres pour se rendre là. [...] Des fois, c’est des enfants, des fois c’est des personnes âgées. Faut être cohérents, et on n’avait pas le choix de faire ça , a-t-il déclaré sur les ondes de l’émission.

René Martin et le conseiller municipal du district du Carmel, Pierre Montreuil, ont tous deux mis la main à la pâte dimanche pour dégager des escaliers enneigés. Ils craignaient pour la sécurité de citoyens qui continuaient de les utiliser. Ils ont publié leur contribution sur les médias sociaux. Plusieurs internautes ont alors remis en question la décision de la Ville de condamner les escaliers.