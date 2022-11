Une entreprise de Shippagan reconnue par le Conseil économique du N.-B.

Fondée en 1995, l’entreprise qui emploie une quarantaine de personnes se spécialise dans la conception de services de lignes automatisées pour les usines de produits alimentaires de transformation de produits de la mer.

Une entreprise en plein essor

L’entreprise était à la base une société de programmation de machines.

Au fil des ans, Cube Automation a pris de l’expansion en diversifiant son offre allant de la conception électrique et mécanique à l'automatisation industrielle.

Notre entreprise a grandi en passant de petite à moyenne sans trop faire de marketing, mais en faisant beaucoup d’approches avec le client. Cette reconnaissance-là est un bon coup pour notre réputation et ça nous donne une marque de fiabilité , croit le fondateur Roch Chiasson

De gauche à droite : le président du conseil d'administration du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Claude Francoeur, le chef des opérations de Cube Automation Roch Chiasson et le président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Gaëtan Thomas. Photo : Facebook/Daniel St Louis

La portée d’un tel honneur rayonne sur toute la région selon lui. Il parle même de ce prix comme d’un impact motivateur pour la Péninsule acadienne.

On a peut-être un complexe d'infériorité, croyant que l’on ne pouvait pas exporter , soutient-il. Mais ce n'est pas le cas. Il y a Cube Automation et il y en a plein d’autres aujourd’hui qui exporte de la Péninsule. Historiquement, c’était de l'équipement qui était importé, tandis qu’aujourd’hui, ça sort de chez nous et on vend jusqu’aux États-Unis.

D’ailleurs, Roch Chiasson affirme que c’est chez nos voisins du sud que Cube Automation pourra assurer sa prospérité.

On a encore des plans de croissance. De nouveaux équipements vont être lancés et on vient d’avoir un contrat aux États-Unis dans un nouveau domaine. Il faut développer ces choses-là , dit-il.