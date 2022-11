À Edmonton, des enfants préparent des cadeaux de Noël pour leurs parents

Les cadeaux distribués proviennent de dons faits à Kaleo Collective, qui a mis en place cette initiative afin qu’aucun enfant ne soit laissé de côté en ces journées de fête populaire.

En prévision de l'événement, baptisé Little Santa ou petit père Noël , l’organisme a invité des enfants à venir rencontrer le père Noël et la mère Noël, lundi, qui leur ont distribué des bonbons et d'autres friandises.

Le but de cette rencontre pré-événement est de permettre aux enfants présents d’en apprendre davantage sur Noël ainsi que sur les ficelles des préparatifs liés à cette fête. Le père Noël leur a ainsi raconté une histoire à ce sujet et leur a montré comment décorer un sapin de Noël.

À en juger par leurs yeux pétillants, les enfants ont été conquis par l’initiative. Je suis très heureuse d’être ici pour rencontrer le père Noël et pour pouvoir [rapporter] un cadeau à mon papa , dit d'un ton timide Emilia, 5 ans. Invitée à s’exprimer en français, qui est sa seconde langue, Zoya n’a pu, elle, que bafouiller un Joyeux Noël .

Layna Haley, l'initiatrice de l'événement, qui pose ici en compagnie de la mère Noël, souligne l'importance de ne laisser aucun enfant de côté lors de la fête populaire de Noël. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Une question de dignité

Outre l'occasion de recevoir les cadeaux du père Noël et de la mère Noël, les enfants seront invités le 17 décembre à la boutique de Kaleo Collective pour y choisir des cadeaux, explique Layna Haley, la fondatrice de l’organisme.

Elle explique la portée que cette initiative revêt à ses yeux : C’est important parce que nous invitons les enfants de familles monoparentales dans notre boutique Magic Santa, où ils peuvent être transformés comme par magie en petits pères Noël et choisir un cadeau pour leur mère ou leur père pour ce Noël.

Laisser un enfant choisir un cadeau pour son parent renforce sa dignité, car, autrement, il ne pourra pas offrir de cadeau à son père ou à sa mère , ajoute-t-elle.

C'est dans ce cadre rappelant le temps des fêtes que le père Noël et les enfants ont été accueillis. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Quelque 500 enfants ont bénéficié de cadeaux de Noël grâce à cette initiative l'année dernière, indique l’organisme, qui dit s’attendre à accueillir un millier d’enfants cette année.

Outre les cadeaux, les enfants auront également droit à une séance de cinéma à la maison, grâce à une carte-cadeau qui leur sera offerte et qu’ils pourront utiliser pour visionner un film de leur choix en compagnie de leur parent.