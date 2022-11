Improtéine expose 2022 : les fausses histoires derrière la vraie actualité de l’année

Spécialement conçue pour ICI Télé, Improtéine expose 2022 sera diffusée le 31 décembre, à 18 h 30. Cette émission pourra ainsi être visionnée le même soir que le Bye bye 2022 et la revue de fin d’année d’Infoman.

Pour les cinq membres d’Improtéine, rencontrés pendant une journée de tournage à la Cour des arts d’Ottawa, il était primordial de ne pas faire comme les autres.

Conçue spécialement pour ICI Télé, Improtéine expose 2022 est une production de la boîte torontoise bilingue Moi & Dave. Photo : Avec la gracieuseté de Moi & Dave / Jessica Lafrance

On voulait aller chercher une autre façon de présenter l’actualité. Et je dirais que c’est là qu’on a passé le plus de temps en réunion , assure le coauteur et comédien Stéphane Guertin.

La troupe, incluant aussi Vincent Poirier, Olivier Nadon, Martin Laporte et Nadia Campbell, a arrêté son choix sur la forme d’un faux documentaire, dans lequel les cinq comédiens deviendraient des journalistes d’enquête ultra sérieux et [iraient] au fond des choses pour trouver la vraie nouvelle derrière la nouvelle , explique Vincent Poirier, pince-sans-rire. Ou bien la fausse nouvelle derrière la vraie… c'est compliqué!

Des enquêtes inventées et des entrevues, comme avec la patineuse de vitesse Ivanie Bondin, appuieront les (faux) reportages d'Improtéine. Photo : Avec la gracieuseté de Moi & Dave / Improtéine

Trouver le bon ton

Improtéine compte entre autres décortiquer le convoi des camionneurs ayant paralysé la capitale en janvier et février, et se pencher sur un incontournable pour la communauté franco-ontarienne , soit le décès de la militante Gisèle Lalonde à la fin du mois de juillet.

Le sujet se prête mal à la comédie, a priori, mais en se donnant la liberté d’ajouter d’autres éléments à cette toile de fond, le groupe croit y être parvenu. Il fallait trouver une bonne sensibilité ou un bon angle pour réussir à [lui] rendre hommage tout en ayant du plaisir , résume Stéphane Guertin.

L'émission de fin d'année d'Improtéine recevra des invités comme l'humoriste Katherine Levac et DJ UNPIER. Photo : Avec la gracieuseté de Moi & Dave / Improtéine

Question de faire mousser le party de fin d’année, les membres de la formation recevront une foule d’invités mystère. Les gens vont reconnaître l’Improtéine de nos capsules web, qui est baveux, mordant, niaiseux. [...] Les gens ne seront pas trop en terrain inconnu, mais ils vont quand même nous voir sous une nouvelle couleur , promet Vincent Poirier.

Ce sera donc l’occasion pour les Franco-Ontariens de rire ensemble et de rire d’eux-mêmes, souligne Nadia Campbell. Quand les choses ne vont pas bien, il faut rire. Mais si on rit de quelqu'un d’autre ou de quelque chose qui se passe ailleurs, ce n'est pas aussi efficace comme exutoire. Si on peut rire de notre actualité, de nos personnages, de nos tristesses, de nos succès, c’est toujours plus le fun! , fait-elle valoir.

Avec les informations de Camille Bourdeau