La peine maximale pour un agresseur sexuel, est-ce trop?

En novembre 2020, Stéphan Joachim s’est vu imposer 14 ans de prison pour avoir agressé sexuellement sa fille alors qu’elle avait de 13 à 15 ans.

Aujourd’hui âgée de 23 ans, la victime Stéphanie Lapointe a fait lever l’ordonnance de non-publication protégeant son identité.

La jeune femme était de retour au palais de justice de Québec mardi pour entendre les arguments de l’avocat de son père qui veut faire annuler le verdict de culpabilité et, s’il n’y parvient pas, obtenir une réduction de peine.

Stéphanie Lapointe, à gauche, est accompagnée du procureur du DPCP, Me Michel Bérubé. Photo : Radio-Canada

Dans un geste rarissime, le juge Mario Tremblay avait adhéré à la demande du DPCP en envoyant Stéphan Joachim en prison pour la peine maximale.

Son avocat estime que cette peine était manifestement non indiquée . Me Sébastien Saint-Laurent croit que le juge Tremblay a accordé une trop grande importance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans sa décision.

Pour en arriver à la peine maximale, le magistrat s'est appuyé sur l'arrêt Freisen de la Cour suprême qui a revu à la hausse les sanctions contre les agresseurs sexuels.

La Cour suprême du Canada à Ottawa Photo : Radio-Canada

Selon Me Saint-Laurent, le juge Tremblay a erré dans son interprétation de l’arrêt Freisen, soutenant que la fourchette de peines développée au fil des années par la Cour d'appel du Québec est encore d'actualité. Dans ce contexte, la peine imposée à Stéphan Joachim ne devrait pas excéder six ans, selon la défense.

Ça me paraît peu , a réagi le juge Guy Cournoyer, sans se prononcer sur l'issue de la cause.

Pour sa part, Me Michel Bérubé de la poursuite soutient que la peine maximale s'imposait dans le cas de Joachim, qu'il qualifie de délinquant aguerri .

Durant sa carrière criminelle, l'homme de 50 ans a été condamné à plus de 70 reprises. C'est quand même impressionnant , c'est exclamé Me Bérubé. C'est un individu qui vit sans foi ni loi , a-t-il ajouté.

Verdict contesté

Stéphan Joachim a été déclaré coupable, après cinq années de procédures judiciaires. Il n'a pas témoigné à son procès et son avocat estime que le verdict est déraisonnable.

L'avocat de la poursuite a fait valoir que, pour une rare fois dans un procès de ce type, des éléments de preuves sont venus corroborer la version de la victime. Des messages textes échangés entre la victime et son père ont contribué à la condamnation de ce dernier.

Me Saint-Laurent a soulevé que certains de ces messages ont pu être fabriqués par la fille, qui avait un différend avec son père.

Après avoir entendu les arguments des avocats, les juges de la Cour d'appel ont mis la cause en délibéré.