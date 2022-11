À Calgary, des artistes offrent leurs œuvres pour égayer les murs de logements abordables

Plus d’une cinquantaine d’artistes albertains, et d'ailleurs au pays, participent à un projet pour décorer les appartements d’un immeuble proposant des logements abordables au centre-ville de Calgary.

Les nouveaux locataires de l’immeuble Neoma pourront choisir gratuitement une œuvre d’art pour décorer un des murs de leur nouvelle résidence. Les enfants pourront aussi recevoir une affiche afin de décorer leur chambre. Tous les participants pourront conserver l'œuvre, même s’ils quittent leur logement.

Le projet, nommé Art is the Heart of a Home , est une initiative commune de l'organisation caritative Homespace et de la galerie d’art en ligne Plaid Moose. Wendy Cundall, coordinatrice de projet pour Homespace, espère que l’expérience sera répétée dans tous les nouveaux projets de l’organisme.

Les œuvres d'art sont prêtes à être installées dans les unités de l'immeuble. Photo : Radio-Canada / Terri Trembath

Pour l’artiste calgarienne Natasha Olson, dont le pseudonyme est Mayb, sa participation à ce projet s’inscrit dans sa démarche artistique. En grandissant dans le nord de la province, j’ai été témoin de beaucoup de chagrin, et j’en vois encore beaucoup en ville, alors je voulais faire quelque chose de réjouissant , explique-t-elle.

« Nous espérons que ça leur permettra de se sentir chez eux, avec un magnifique objet qu’ils ont choisi et qui est en harmonie avec leur mode de vie et leurs goûts. » — Une citation de Wendy Cundall, coordinatrice de projet, Homespace

L’immeuble, qui abritera environ 180 Calgariens dans des logements abordables, des logements de transition et d’urgence, était à l’origine une tour de bureaux, vide depuis plusieurs années.

La rénovation, qui a coûté 28,5 millions de dollars, s’inscrit dans une stratégie municipale de retirer du marché des surfaces commerciales non utilisées pour dynamiser le centre-ville de Calgary.

Avec les informations de Terri Trembath