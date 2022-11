Michel Thiffault proposera de garder les mêmes tarifs que l’an dernier au Mont-Fortin

Il n'est plus d'accord avec l'augmentation des tarifs cette saison présentée lors de la séance du conseil municipal du 8 novembre. Le projet de règlement sur la tarification générale sur l’ensemble du territoire de la Ville de Saguenay doit être adopté lors du conseil municipal du 6 décembre.

On a une commission lundi après-midi prochain. On va le recommander. Moi, je vais demander d'y aller avec les mêmes tarifs que l'an dernier. Est-ce qu'on ira d'une légère augmentation? , a mentionné le conseiller municipal lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Le conseiller espère convaincre ses collègues. Il dit n'avoir jamais eu autant de critiques de citoyens depuis qu'il est en politique municipale.

Depuis que je suis élu, c’est la première fois que j’ai autant de plaintes et de critiques sur une décision. Là, j’y ai pensé toute la fin de semaine et je me disais qu’il faut écouter la population. Les gens m’appelaient et me disaient: "Michel, ça n’a pas de bon sens, c’est un centre de ski qui est près des gens, c’est un centre de ski où les jeunes commencent, où il y a des familles défavorisées." Alors, j’ai rentré ça dans le collimateur et je me suis dit: "Lundi, je vais appeler mes directeurs à la Commission des sports et je vais demander qu’on le mette à l’ordre du jour" , a-t-il enchaîné.

Le groupe de citoyens Aimons le Mont-Fortin avait aussi dénoncé la hausse envisagée.

Le centre du ski Mont-Fortin appartient à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Michel Thiffault en est à un deuxième mandat à titre de conseiller municipal.

Pour l’instant, les tarifs de l’an dernier sont toujours en vigueur jusqu’au 16 décembre dans le cadre de la prévente.

Selon la hausse envisagée et présentée par Michel Thiffault, le prix de l’abonnement saisonnier pour les adultes passerait de 188 $ à 228 $, soit un peu plus de 20 % d'augmentation. Pour les jeunes de 6 à 17 ans, le tarif passerait de 129 $ à 171 $, ce qui représente une hausse de 33 %. Le tarif journalier augmenterait de 40 %.

Par ailleurs, il en coûterait 50 % de plus pour les gens qui résident à l'extérieur de Saguenay.

Le conseiller maintient cependant la tarification pour avoir accès à la piste d'athlétisme au Stade de soccer Saguenay, qui a aussi fait l’objet de critiques, puisque c'est gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins. Les personnes de 60 ans et plus ont aussi accès sans frais à la piste de quelque 300 mètres.

La piste d'athlétisme surplombant le terrain de soccer Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Pour les coureurs et marcheurs adultes, le tarif est de 110 $ pour 16 semaines et 210 $ pour la période du 19 septembre 2022 au 26 mai 2023. Les étudiants à temps plein doivent débourser 60 $ et 115 $.

Toutefois, lors de la même séance, Michel Thiffault avait annoncé la création d’un tarif journalier au coût de 5 $ pour un adulte et 3 $ pour les étudiants à temps plein.

Depuis quelques semaines, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, réitère que désormais c’est le principe de l’utilisateur-payeur qui est mis de l’avant à la Ville. Selon elle, la collectivité paie pour les infrastructures, comme le stade de soccer, mais l’utilisateur doit payer pour les utiliser.

Avec les informations de Michel Gaudreau