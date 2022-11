Échange Trudeau-Xi : comment réagit la communauté sino-canadienne de la C.-B.?

Même si les échanges tendus entre le président chinois, Xi Jinping, et le premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière au Sommet du G20 en Indonésie ont fait le tour du monde, des membres de la communauté sino-canadienne en Colombie-Britannique et des experts ne craignent pas un impact à court terme.

Dans le quartier chinois de Vancouver, les commerçants ont déjà des marchandises à vendre pour le Nouvel An lunaire et se préoccupent davantage de leurs affaires quotidiennes que de politique internationale. Certains commerçants refusent de commenter, car leurs commerces font des importations de Chine et ils souhaitent restre sous le radar.

Des commerçants du quartier chinois de Vancouver préfèrent ne pas commenter les relations tendues entre le Canada et la Chine. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Caroline Xu, originaire de Chine et arrivée au Canada il y a 23 ans, a accepté de partager son ressenti. Cette professeure de français et écrivaine est au courant des échanges qui ont eu lieu entre les dirigeants de son pays d’origine et de son pays d’adoption lors de la rencontre du G20.

C’était un moment un peu tendu, [à vrai] dire. La Chine, c'est une puissance économique. On ne peut pas éviter de lui parler sur le plan économique. Justin Trudeau voulait exprimer ou bien défendre les valeurs canadiennes.

Justin Trudeau a été rabroué par le président chinois pour avoir donné aux médias quelques détails sur un de leurs échanges, et la Chine a accusé le Canada d’être condescendant . Le premier ministre canadien avait fait part de ses inquiétudes au président Xi concernant l'ingérence chinoise au Canada.

Caroline Xu est une Vancouvéroise d'origine chinoise. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Caroline Xu remarque que les relations entre le Canada et la Chine sont déjà tendues depuis l’arrestation de Meng Wanzhou. Si la professeure de français ne craint pas un impact pour elle à Vancouver, elle partage toutefois sa crainte des préjugés.

« Des gens disent comme ça "on pense que les Canadiens chinois, ils sont plus loyaux envers la Chine qu'au Canada même s’ils sont devenus citoyens canadiens". Je crois que ce sont des préjugés, puisque ce n'est pas vrai. » — Une citation de Caroline Xu

Des espoirs

L’organisme SUCCESS dessert chaque année 173 000 clients à Vancouver dont 60 % viennent de Chine. La présidente-directrice générale, Queenie Choo, partage ses espoirs. En tant que Sino-Canadienne, j’espère qu’il peut y avoir de l’harmonie entre les pays et [que nous soyons] capables de faire des affaires .

Nous ne sommes pas impliqués dans le domaine politique, nous offrons un service social aux personnes vulnérables, aux immigrants de plusieurs pays, dont la Chine. Nous espérons la paix entre les pays , raconte la PDG .

De son côté, Caroline Xu espère que son pays d’origine devienne plus démocratique, et plus ouvert et continue à travailler d'une manière constructive dans le commerce .

Des impacts possibles

Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016, est d’avis que la Chine ne peut pas couper ses liens commerciaux avec le Canada. Ils ont besoin du Canada pour des produits de base comme le cuivre, le minerai de fer, le charbon métallurgique. Ils ont aussi besoin de produits alimentaires, comme le canola. Puis, à l'occasion, le bœuf et le porc canadien, le blé. Nos exportations d'orge aussi.

Il croit que la Chine va attendre de connaître les détails de la Stratégie canadienne pour l’Indo-Pacifique avant d’adopter, ou non, une nouvelle posture face au Canada. Pour faire contrepoids à la Chine, le gouvernement canadien souhaite se rapprocher de pays comme l’Inde, le Japon et la Corée du Sud.

Gordon Houlden, directeur émérite de l’Institut de Chine à l’Université de l'Alberta, croit que le commerce entre les deux pays va demeurer stable en raison de la demande en produits canadiens.

« La Chine est capable [d'infliger des sanctions économiques], mais je [crois qu'il est] peu probable, maintenant, de voir une telle réaction immédiate. » — Une citation de Gordon Houlden, directeur émérite, Institut de Chine à Université de l’Alberta

Le directeur précise que, selon lui, les interactions entre Justin Trudeau et Xi Jinping étaient une collision entre deux cultures et deux cultures politiques et un symptôme d’un plus grand problème, un manque de confiance entre les deux gouvernements depuis l’arrestation de Meng Wanzhou .

Une prochaine rencontre à venir

Le Canada et la Chine seront réunis à Montréal, au mois de décembre, à l’occasion de la COP15, un sommet majeur de l’ ONU sur la biodiversité.

Gordon Houlden espère que les leaders mondiaux parviendront à un compromis notamment avec la Chine. Le changement de climat, est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut avoir des solutions sans la Chine ou sans l'Inde, qui sont les pires émetteurs de pollution , se demande-t-il.

« La Chine a un rôle à jouer sur toutes les questions mondiales. On peut trouver des choses où on peut coopérer [au profit] du Canada et de la Chine, mais sur le côté bilatéral, on peut continuer avec le commerce, on peut recevoir des étudiants et espérer qu'après un certain temps [on aura] une Chine plus libre, plus ouverte. » — Une citation de Gordon Houlden, directeur émérite, Institut de Chine à Université de l’Alberta

Avec des informations de Wildinette Paul