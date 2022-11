Une importante coalition s’oppose à la construction dans la Ceinture de verdure

Une centaine de personnes et 125 organisations incluant des environnementalistes, des syndicats et des militants pour le logement abordable publient une lettre à charge contre le projet du gouvernement ontarien d’ouvrir quelques sections de la Ceinture de verdure à des projets immobiliers.

Le document estime que le plan du gouvernement ne va pas créer plus de logements et améliorer l’abordabilité, mais au contraire, favoriser un étalement urbain onéreux et inutile tandis qu’il fera reculer la protection et transférera de l’argent des contribuables aux spéculateurs fonciers et aux promoteurs .

Les actions proposées par la province ne vont pas régler la crise du logement , écrit Geordie Dent, le directeur général de la Federation of Metro Tenants' Associations [Fédération des associations de locataires de Toronto, traduction libre]. Les locataires auront moins de protection. Ces propositions n'amélioreront pas la situation des gens qui recherchent des logements abordables dans les quartiers dans lesquels ils souhaitent vivre.

Bilal Akhtar est bénévole pour l’organisme More Neighbours Toronto. Il estime qu’il vaut mieux se concentrer sur des quartiers déjà existants. Rosedale, Cabbagetown sont des endroits où on peut construire et qui ont déjà des accès aux transports , indique-t-il.

L’ex-maire de Toronto David Crombie est aussi l’un des signataires du document.

Est-ce qu’on a besoin de plus de logements? Oui, mais des logements abordables. Même leur propre groupe de travail [le Groupe d'étude sur le logement abordable créé par le gouvernement, NDLR] a souligné qu’on n’avait pas besoin de plus de terrains, mais de plus de logements. On doit intensifier dans les régions où on est déjà , ajoute-t-il.

L'ancien maire de Toronto, David Crombie, fait partie des personnes qui souhaitent que le projet de loi 23 soit retiré. Photo : Radio-Canada

L’an dernier encore, la province avait indiqué qu’elle ne toucherait pas à la Ceinture de verdure. La situation, selon le premier ministre, a changé.

Nous avons une crise du logement que nous n’avions pas il y a quatre ans. Nous allons nous assurer qu'il y ait de la construction de logements , indiquait plus tôt ce mois-ci Doug Ford.

L’urbaniste Ken Greenberg conteste de son côté cette déclaration. Il y a aussi des dizaines de milliers de soumissions pour des constructions de logements qui ont été approuvées, mais les travaux n’ont toujours pas commencé parce que les promoteurs attendent que les prix montent , explique-t-il.

Le projet de loi 23 prévoit de construire 50 000 nouveaux logements dans une douzaine de secteurs de la Ceinture de verdure. Il promet aussi d’ajouter 2000 acres de terrains protégés ailleurs.

C’est tout un écosystème. Vous ne pouvez pas juste l’enlever d’un endroit et le replacer ailleurs , précise David Crombie.

Le projet de loi se veut un des outils du gouvernement pour atteindre sa cible de construire 1,5 million de logements dans les 10 prochaines années.

Ce n’est pas nécessaire compte tenu de nos objectifs. Cette expansion va détruire beaucoup de terres agricoles. À long terme, ça va revenir très cher. On va avoir besoin de plus de moyens de transport , conclut Bilal Akhtar.

Avec des informations de Mirna Djukic et Lisa Xing