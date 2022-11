Des citoyens de Québec décorés pour leurs actes d’héroïsme

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a décerné lundi 17 citations d'honneur à des citoyens et policiers qui se sont démarqués par leurs actes de bravoure et d'héroïsme au cours de la dernière année. Radio-Canada vous présente le récit de trois récipiendaires.

Jean-Louis Blouin

Le 21 juin 2021, l'apprenti instructeur de kayak Jean-Louis Blouin plonge dans le lac de la Base de plein air de Sainte-Foy pour tenter de secourir Daniel Allo, un garçon de 10 ans qui s'est aventuré dans la section profonde du lac sans porter de veste de sauvetage.

Jean-Louis Blouin (au centre) aux côtés du chef du Service de police de la Ville de Québec Denis Turcotte et de la conseillère municipale Marie-Josée Asselin. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Comme je suis à l'aise en plongée, c'était naturel pour moi d'aller secourir l'enfant. On ne voyait pas le fond du lac , se remémore-t-il.

Malheureusement, il arrive trop tard. Le jeune garçon, qui ne savait pas nager, est retrouvé noyé au fond de l'eau.

Un rapport du coroner mettra en lumière des lacunes dans l’observation des principes de sécurité entourant les activités d’enfants en milieu aquatique.

Le drame est survenu lors d'une sortie scolaire. Photo : Radio-Canada / Steve Jolicoeur

Bien qu'il se dit fier d'avoir reçu cet honneur, Jean-Louis Blouin ne cache pas sa tristesse. Il aurait aimé un dénouement différent.

De toutes les personnes qui ont été honorées aujourd'hui, c'est la seule situation où j'ai pas réussi à faire une différence pour la vie de cet enfant-là , mentionne-t-il.

Le SPVQ lui a décerné une citation d'honneur afin de souligner son courage lors de cette journée.

C'était la seule chose à faire. Je me suis pas posé de questions. L'enfant était au fond du lac, il fallait aller le chercher.

Huguette Jodoin-Bilodeau et Benoit Bilodeau

Le 3 septembre 2021, Huguette et son conjoint Benoit sont chez eux lorsqu'ils entendent des cris provenant de l'extérieur. Leur voisine est en train d'être violemment frappée au sol par son conjoint.

Huguette Jodoin-Bilodeau et Benoit Bilodeau ont tous deux reçu une citation d'honneur pour avoir porté secours à une femme victime de violence conjugale. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Mme Bilodeau appelle immédiatement le 911. Âgé de 81 ans au moment des faits, Benoit Bilodeau est un ancien militaire de formation. Le naturel revient vite au galop.

J'ai sauté en bas des trois marches, j'ai agrippé l'individu, je lui ai bloqué les deux bras à la hauteur de la taille , se rappelle-t-il. J'ai essayé de le soulever. Premier coup, ç'a pas marché, deuxième coup, ç'a levé , sourit-il.

Il réussit à immobiliser l'assaillant et à le calmer en discutant avec lui. D'autres passants arrivent en renfort et portent secours à la voisine qui est grièvement blessée. Huguette s'occupe des enfants du couple en attendant l'arrivée des policiers.

« Je suis très heureux que notre acte ait été souligné. On fait pas ça tous les jours, heureusement. » — Une citation de Benoit Bilodeau

On sent que c'est un geste qu'on a posé qui est apprécié, qui a aidé à sauver une vie. On est contents , dit-elle.

Martin Lacroix

En décembre 2021, Martin Lacroix circule en voiture à Loretteville lorsqu'il aperçoit une femme en train d'être attaquée par homme armé d'un marteau.

Martin Lacroix Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Il s'interpose devant l'assaillant et réussit à le maîtriser. Il immobilise l'homme jusqu'à l'arrivée des policiers.

Il dit de ne pas avoir hésité une seconde avant d'intervenir. Elle a demandé de l'aide, c'était automatique, c'était naturel , dit-il.

Sa citation souligne son courage et son sang-froid hors du commun dans une situation d'exception .