Des étudiants en médecine feront leur externat à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac

L'hôpital de Notre-Dame-du-Lac accueillera des étudiants en médecine pour une partie de leur externat, à la suite d'une entente entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent et la Faculté de médecine de l'Université Laval.

Plus précisément, des étudiants en médecine pourront effectuer leur externat longitudinal intégré (ELI) à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac.

Ce type d'externat se distingue de l'externat traditionnel qui se déroule normalement dans les hôpitaux de Québec, indiquent le CISSS et l'Université Laval dans un communiqué de presse conjoint.

L'externat longitudinal intégré permet aux étudiants de passer un an d'étude presque entièrement en région.

Cette formation propose une expérience clinique précoce et continue en médecine familiale tout en donnant accès à d’autres spécialités médicales , précise le communiqué.

La première cohorte d'étudiants en médecine à Rimouski (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les futurs médecins auront accès à une formation clinique en continu à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac, tant en chirurgie, en médecine interne qu'en obstétrique.

Ils auront aussi l'occasion de suivre des patients durant leur formation.

« Pour nos étudiants, ça implique d'abord qu'ils viennent vivre en région pendant un an. Ils auront la chance de découvrir la pratique de la médecine en région. » — Une citation de Julie Fortin, directrice des externats longitudinaux intégrés à la Faculté de médecine de l'Université Laval

Ce type d'externat pourra aussi être effectué dans les hôpitaux de Rivière-du-Loup, de Matane et à l'hôpital régional de Rimouski.

Le CISSS et l'Université Laval ajoutent que d'autres centres hospitaliers de la région pourraient accueillir des étudiants en médecine pour ce type de formation dans les prochaines années.

« On est très contents de faire partie de ce projet-là. Oui, on souhaite que ça puisse permettre de recruter des gens qui vont être impliqués dans le milieu. » — Une citation de Marie-Claude de Brouwer, responsable de l'enseignement ELI pour le Témiscouata

La responsable de l'enseignement ELI pour le Témiscouata, Marie-Claude de Brouwer, soutient que l'objectif est, éventuellement, de convaincre certains de ces étudiants de s'installer dans le Témiscouata pour y pratiquer la médecine. On manque de médecins à l'urgence, surtout, mais c'est sûr qu'en région, on a souvent des besoins en chirurgie, en anesthésie, et dans les spécialités principales , ajoute-t-elle.

Cette entente de collaboration est liée à l'offre de formation au doctorat en médecine dispensé à Rimouski depuis cet automne.

Une première cohorte de 18 étudiants a, par ailleurs, commencé sa formation il y a quelques semaines.

Déjà une étudiante à Notre-Dame-du-Lac

Une première étudiante a commencé son externat longitudinal intégré le 31 octobre dernier à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Son séjour doit se poursuivre jusqu'au 7 mai.

Elle poursuivra ensuite sa formation du 8 mai au 17 septembre au centre hospitalier de Rivière-du-Loup.

La responsable de l'enseignement ELI pour le Témiscouata, Marie-Claude de Brouwer, explique que toutes les spécialités ne sont pas offertes à Notre-Dame-du-Lac et que ce changement d'établissement permettra à cette étudiante, mais aussi aux prochains, d'explorer plus d'options pour découvrir le type de pratique qui leur plaît le plus.

L’équipe médicale de l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac accueille déjà des externes et des résidents, mais en médecine familiale, depuis le début des années 1990.

