L’accord de revalorisation salariale des médecins entériné par l’Alberta

Les détails de l’entente ont été révélés lors d’une conférence de presse conjointe entre le ministre de la Santé, Jason Copping, et la présidente de l’ AMA , la docteure Fredrykka Rinaldi. L'accord aidera à stabiliser le système de santé, à cibler les secteurs préoccupants et à répondre aux besoins des Albertains en matière de soins de santé , affirme Jason Copping.

Nous étions déterminés à reconstruire notre relation avec les médecins sur la base de la confiance et de la collaboration , ajoute-t-il.

L'entente prévoit une augmentation des salaires de 1 % chaque année sur une période de trois ans, entre 2023 et 2025, et une autre augmentation pour la quatrième année, dont les termes seront négociés ultérieurement. Avant cela, l'accord prévoit d’accorder aux médecins un paiement forfaitaire unique pour l’année en cours, en reconnaissance de leur contribution dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Ce paiement forfaitaire s'élève à environ 45 millions de dollars et sera remis à l' AMA qui le distribuera à ses membres d'ici [la fin de l'année] , explique Jason Copping dans un communiqué.

L’accord comprend également un engagement des deux parties à résoudre les conflits longtemps laissés en suspens, notamment l'examen de tous les codes de facturation des médecins, et la suppression du plafond quotidien qui empêchait les médecins d’être rémunérés s'ils effectuaient plus de 65 actes médicaux par jour.

Ainsi, avec ce changement, les médecins seront pleinement rémunérés, quel que soit le nombre de visites qu'ils facturent dans une journée donnée , indique le ministre de la Santé. Nous faisons ce changement parce que nous avons entendu des médecins, en particulier des ophtalmologistes, des médecins de famille et des pédiatres qui disent que cette disposition limite l'accès aux soins de santé aux patients , ajoute-t-il.

L’entente propose également des augmentations de salaire légèrement plus importantes pour les médecins de famille et les généralistes en santé mentale, ainsi que pour les neurologues, les obstétriciens et les gynécologues, les pédiatres et les psychiatres, afin d’équilibrer des disparités salariales avec certains médecins spécialistes mieux rémunérés.

Pour la présidente de l' AMA , la suppression provisoire des plafonds de service quotidien permettra aux médecins de soigner davantage de patients. Cela améliorera l'accès aux soins pour les patients [...] Cela contribuera également à stabiliser l'état financier des cabinets médicaux .

Résoudre les problèmes en suspens

Comme promis, la province s'engage à abroger dès que possible le pouvoir que le gouvernement albertain s'était octroyé et qui lui permettait de résilier de manière unilatérale tout accord passé avec l’ AMA . C’est en vertu de ce pouvoir que le gouvernement a imposé, en 2020, une nouvelle entente aux médecins, détériorant ainsi les relations entre les deux parties.

L’ AMA avait d’ailleurs pris la décision de poursuivre la province pour ce qu'elle avait qualifié de violation des droits du travail de ses membres.

Avec ce nouvel accord, l’ AMA s’engage à retirer son action en justice immédiatement après le retrait du gouvernement de son pouvoir de résiliation. Les parties se sont engagées à ne procéder à aucun ajustement tarifaire pendant les trois premières années à l'exception des augmentations négociées ou d'un accord conjoint sur un changement.

David Shepherd, porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de santé, pense que « la première ministre, Danielle Smith, continue à proposer des politiques très étranges et profondément inquiétantes concernant le système de santé albertain ». Photo : Radio-Canada

L’opposition joue la prudence

Le porte-parole en matière de Santé pour l'opposition officielle néo-démocrate, David Shepherd, affirme que le gouvernement conservateur récolte les résultats de sa propre gestion du secteur.

Il s'agit donc certainement de mesures visant à apporter un peu plus de stabilité après des années de chaos sous le PCU et ses attaques contre les professionnels de la santé , dit-il.

La mesure que [Danielle Smith] a prise en licenciant l'ensemble du conseil d'administration de l' AHS , et ses affirmations selon lesquelles elle a fabriqué la crise du personnel que nous avons connue pendant la pandémie, ce ne sont pas des mesures qui engendrent une plus grande confiance auprès des médecins , note-t-il.

Avec les informations d'Audrey Neveu