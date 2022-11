Une première en Amérique du Nord pour l’industrie du recyclage des batteries

À première vue, la bâtisse grisâtre qui abrite le parc de matériaux pour batteries d’Electra ne se distingue pas des autres bâtisses industrielles qui se trouvent dans la région de Cobalt, dans le Nord de l’Ontario.

Mais l’on trouve ici une infrastructure qui n’existe nulle part ailleurs sur le continent américain.



Dans quelques mois, la minière Electra recyclera sur ce site les batteries trouvées dans les déchets électroniques pour en extraire du cobalt, un minerai important pour les véhicules électriques.

Le cobalt, les véhicules électriques, et la Chine Avec sa résistance à la chaleur, à l’usure et à la corrosion, le cobalt prolonge la durée de vie des batteries lithium-ion qu’on retrouve dans les batteries pour cellulaires et véhicules électriques

La Chine domine actuellement le marché de raffinage de cobalt en produisant près de 80 % de l’approvisionnement mondial

Trouver sa place dans la chaîne d’approvisionnement

Lorsqu’il a commencé à s’intéresser au Nord ontarien, le président-directeur général d’Electra Trent Mell espérait découvrir des gisements de cobalt et développer une mine.



Mais la possibilité de racheter les installations d’une raffinerie de Cobalt s’étant placée à l’abri de ses créanciers en 2017 est venue bouleverser ce plan.

Les permis étaient déjà en place, alors que d’habitude ce genre de processus peut prendre des années , se souvient M. Mell.

Pour éviter le même sort que les anciens propriétaires de la raffinerie, dont la faible production a mené à la faillite, Electra a investi 100 M$ pour moderniser et agrandir les infrastructures existantes.

Les travaux devraient être terminés au début 2023, alors qu'Electra doit entrer en production pour respecter son entente avec le fournisseur sud-coréen LG Energy Solutions.

Ces travaux ont augmenté la capacité de production de l’entreprise par un facteur de cinq.

Récupérer les matériaux critiques des déchets électroniques

En plus de raffiner le cobalt, Electra s’est dotée des infrastructures nécessaires pour recycler les matériaux dans les batteries usées.



Depuis deux ans, Electra étudie différentes façons d’extraire les matériaux stratégiques de ces déchets électroniques, qui arrivent au sein de l'usine sous la forme d'une poudre noire avant d'être transformés.

Le processus est relativement nouveau et expérimental, mais c’est un prolongement normal de ce que l'on veut faire en tant que raffineurs de Cobalt , explique M. Mell.



L’entreprise a construit un laboratoire à l’intérieur même de l’usine, pour étudier les échantillons de poudre noire et obtenir les résultats rapidement.

Les résultats des derniers mois sont très prometteurs , selon Graham Kinsman, un des technologues du laboratoire. Il y a une importante concentration de matériaux recouvrables dans ces batteries que l’on peut ensuite extraire et réutiliser.

Cette poudre, également appelée black mass, est constituée de métaux rares comme le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt et le manganèse, des éléments essentiels au fonctionnement des batteries.

Récupérer ces matériaux est une façon durable d’augmenter la production de cobalt, un minerai qui sera très prisé pour l’électrification des transports dans la prochaine décennie, se réjouit M. Kinsman.

Ça me rassure qu’on a maintenant une façon de recycler ces matériaux, au lieu de les enfouir dans un dépotoir , confie M. Kinsman.

Peu d’entreprises ont les infrastructures requises pour faire ce genre de raffinage, mais la situation pourrait changer alors que de plus de plus de batteries usées font leur entrée dans le marché, croit M. Mell.



Ça va prendre environ huit Electra sur ce continent pour répondre aux besoins pour les véhicules électriques. Ce que l'on fait ici, ça va être répété au Québec et ailleurs. C’est vraiment le début d’une toute nouvelle industrie , affirme-t-il.

Se tailler une place dans la communauté

À Cobalt, le regain d’intérêt pour le minerai dont la ville porte le nom fait sourciller les résidents de la région.

Ces derniers ont subi les contrecoups de la baisse mondiale des prix de cobalt dans les années 1960, et la petite communauté d’environ mille habitants se trouve aujourd’hui entourée de mines abandonnées.



La raffinerie promet toutefois des emplois plus stables que ceux que l’on retrouve dans les mines, qui ont une durée de vie de cinq à 15 ans.

Les actifs des raffineries peuvent demeurer en fonction pendant une centaine d’années. Ce sont des carrières assez spécialisées, bien rémunérées, et situées à proximité de la communauté , insiste M. Mell.

C’est le genre d’emploi qui attire de nouveaux résidents, comme M. Kinsman, qui a déménagé d’Ottawa pour s’installer dans le Témiscamingue ontarien.

Bâtir de bonnes relations avec la communauté est l’une des priorités de Cristy Knott, responsable de l’environnement pour Electra.



Les résidents ont beaucoup d’espoir dans ce projet , dit-elle. Notre rôle est de respecter nos obligations envers l’environnement, et de protéger l’air, le sol, et l’eau à long terme.