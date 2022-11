Unité débordée, TSO, pénurie de personnel : des infirmières en pédiatrie à bout de souffle

Comme il n’y a que quatre unités de soins intensifs pédiatriques au Québec, l’hôpital sherbrookois est régulièrement appelé à soigner des patients d’autres régions. Avec la vague d'infections respiratoires qui touche les jeunes enfants, le CIUSSS se voit sollicité davantage. Selon le Dr Yannick Poulin, intensiviste au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, certains virus inexistants depuis deux ans ont fait un retour en 2022. Ça nous frappe cette année et les enfants sont plus touchés , affirme-t-il.

Le Dr Yannick Poulin est médecin spécialiste en soins intensifs et en pneumologie. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Des pédiatries, il n'y en a pas beaucoup au Québec. On n'a pas le choix d'accepter des patients, c'est correct, mais on a besoin de personnel , soutient pour sa part Sylvie Tanguay.

« On est censé avoir 18 lits, mais on ne peut pas ne pas prendre de patients. [Lundi] matin, on a fini à 22 [patients], mais on n'avait même pas le staff pour être capable d'en avoir 18. Aux soins intensifs, on a six lits, et on n'arrive pas à subvenir aux besoins, et on était à huit lits. » — Une citation de Sylvie Tanguay, assistante-infirmière-chef en pédiatrie

Sylvie Tanguay croit qu'il est impératif que le CIUSSS améliore les conditions de travail pour retenir le personnel. Le premier coupable d'épuisement des infirmières, selon elle? Les heures supplémentaires obligatoires, communément appelées TSO (temps supplémentaire obligatoire).

Ce qui est difficile, c'est de ne pas savoir à quelle heure on va sortir. [...] Trois à quatre filles sont imposées par quart de travail. Jeudi soir, c'était sept personnes qui ont dû rester , déplore-t-elle.

« On fait quand même un travail minutieux. Les doses de médicaments sont fractionnées, on parle de bébés de 12 jours, 13 jours aux soins intensifs. Cela prend beaucoup de concentration et après 16 heures, on ne peut pas avoir cette concentration-là. On arrive à peine à manger. » — Une citation de Sylvie Tanguay, assistante-infirmière-chef en pédiatrie

Une situation qui se détériore avec les années

L'infirmière travaille en pédiatrie depuis près d'une vingtaine d'années, et soutient que la situation s'est grandement dégradée depuis la pandémie. Non seulement il manque de personnel, mais elle observe que les enfants sont plus malades qu'auparavant. J'ai l'impression qu'ils sont nés dans une bulle de verre , illustre-t-elle, en parlant de ceux nés pendant la pandémie.

« L'imposition, c'était l'hiver. [Le TSO] on le vivait déjà, depuis longtemps. Sauf que c'était un court laps de temps, de décembre à mars environ. Là, c'est récurrent et il n'y a pas de solutions. Les enfants sont plus malades, l'étage est très lourd. » — Une citation de Sylvie Tanguay, assistante-infirmière-chef en pédiatrie

L'infirmière admet cependant que le CIUSSS a démontré une certaine ouverture lors d'une rencontre, la semaine dernière. Des choses concrètes qui se sont faites, qui devraient arriver cette semaine. Un certain renfort devrait arriver en pédiatrie. Entre autres, près d'une dizaine de candidates à la profession devraient venir prêter main-forte à l'unité.

Néanmoins, elle affirme qu'il est impératif que le CIUSSS écoute les travailleurs sur le terrain et offre de meilleures conditions de travail. Elle invite également la députée de Saint-François Geneviève Hébert à venir constater la situation dans les unités de soins où la situation est critique. On a des vies en dehors du travail , rappelle-t-elle.

Une mesure qui devrait être exceptionnelle

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a de nouveau dénoncé, lundi, le recours au temps supplémentaire obligatoire.

Le président de l'Ordre, Luc Mathieu, espère que les efforts du ministre de la Santé Christian Dubé pour atténuer le recours au TSO vont porter ses fruits.

Il déplore que certains établissements de santé aient souvent recours à l'imposition du temps supplémentaire obligatoire. Ce n'est pas partout. Certains établissements devraient aller voir [ceux] où il n'y en a quasiment pas .

On s'est positionné à plusieurs reprises contre le TSO . Cela devrait revenir à ce que c'est, une mesure d'exception , conclut-il.

Avec les informations de Marie-France Martel