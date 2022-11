Cercle de feu : des Premières Nations s’inquiètent de l’intérêt d’investisseurs étrangers

Dans un communiqué de presse, le conseil a indiqué soutenir les chefs autochtones de l’Ontario qui souhaitent affirmer leur souveraineté, leurs droits, leur juridiction dans la région du Cercle de feu .

Ce communiqué a été publié alors que l'armée américaine a discrètement lancé des appels d'offres pour des projets miniers canadiens qui sont à la recherche de financement public américain, dans le cadre d'une importante initiative en matière de sécurité nationale.

Les politiques et règlements qui changent la chaîne d’approvisionnement pour inclure les minéraux critiques ont un impact direct sur le développement du Nord et de la région des [Premières Nations Matawa] en raison de la quantité de ressources sur le territoire , peut-on lire dans le communiqué.

Selon le chef de la Première Nation de Marten Falls, Bruce Achneepineskum, le potentiel de développement de la région du Cercle de feu va faire avancer la souveraineté de notre Première Nation sur notre territoire traditionnel .

Le chef Bruce Achneepineskum de la Première Nation de Marten Falls en Ontario. Photo : Radio-Canada / Jody Porter CBC

L’ordre du jour doit être mené par les Premières Nations et non par les gouvernements, l’industrie ou les intérêts environnementaux. Nous devons nous assurer que l’impact multigénérationnel soit maximisé pour améliorer la vie des Premières Nations , ajoute-t-il.

Le chef Wayne Moonias, de la Première Nation de Neskantaga, affirme qu'il est impératif que la voix de nos aînés, hommes et femmes et de notre jeunesse soit entendue et que les protocoles de notre communauté soient entendus .

Les Premières Nations attendent que le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario montrent un niveau de respect approprié et qu’un dialogue de gouvernement à gouvernement soit établi , ajoute-t-il.

Sol Mamakwa, député provincial de la circonscription de Kiiwetinoong. Photo : CBC/Logan Turner