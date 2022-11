Max Boudreau est disparu depuis une semaine : ses proches appellent à la mobilisation

Selon la GRC , Max Boudreau a été vu pour la dernière fois près de la rue Albert, à Moncton, dans la soirée du lundi 14 novembre. Il est possible qu’il ait également circulé sur la rue Champlain, à Dieppe, la même soirée.

Ce n’est pas une situation normale pour Max , déclare son amie Erin Dornan. Elle et Max Boudreau ont travaillé ensemble jusqu'à tout récemment au restaurant Sophia & Spritz à Moncton.

Max est une personne extraordinaire et c’est un ami incroyable. Il est très sociable et il ferait tout pour n’importe qui , dit-elle.

Max Boudreau a été vu pour la dernière fois le 14 novembre 2022. Sa famille et la police s'inquiètent pour lui. Photo : Gracieuseté : Facebook / Max Boudreau

Quelques heures avant la disparition de son ami, Erin Dornan était sortie avec lui et d'autres amis prendre un verre et jouer au billard à la taverne Chris Rock, à Moncton. Rebecca Careen, qui considère Max Boudreau comme son meilleur ami, était également de la partie.

Sans nouvelles une semaine plus tard, les deux femmes sont dévastées.

« J’essaie tous les jours de comprendre où il est, je ne mange plus et je ne dors plus. Je n’ai pas arrêté de faire tout mon possible pour essayer de retrouver Max. Il faut qu’il revienne à la maison. » — Une citation de Erin Dornan, amie de Max Boudreau

J'ai le cœur brisé [...], je me sens un peu perdue , ajoute Rebecca Careen. J’essaie de garder espoir et je souhaite que tout aille pour le mieux, mais c’est évidemment difficile.

Selon la GRC , Max Boudreau a les yeux bruns et les cheveux bruns courts avec des mèches blondes. Il mesure 6 pieds et 2 pouces (188 cm) et pèse environ 150 livres (68 kg). Il a une rose tatouée sur son avant-bras.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, la police croit qu’il portait un manteau noir, un chandail gris et un jean bleu.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La famille et la police s'inquiètent pour Max Boudreau. Photo : Gracieuseté : Facebook / Max Boudreau

Rebecca Careen invite le public à continuer à partager l’information au sujet de la disparition de son meilleur ami sur les réseaux sociaux.

Ce genre de situation, ça pourrait arriver à n’importe qui n’importe quand , avance-t-elle. On croit toujours que ça ne nous arrivera jamais, et puis tient, ça arrive. [...] Ma plus grande préoccupation, c’est que j'espère revoir Max.