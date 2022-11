Ship of Fools : premier jeu vidéo développé par Fika Productions

Le roguelite est un style de jeu en vogue – on peut penser à The Binding of Isaac, Hades ou Dead Cells – dans lequel les joueurs doivent compléter l’aventure d’un seul coup. À chaque échec, la partie recommence et les paramètres des niveaux sont recréés de façon aléatoire.

Les joueurs doivent se défendre face à différentes créatures marines. Photo : Courtoisie : Fika Production

Situé au cœur d’un univers naval, Ship of Fools forcera les joueurs à faire preuve de créativité et de coopération pour survivre aux différents parcours périlleux auxquels ils seront confrontés.

Au fil de l’histoire, il est possible d’améliorer son attirail pour se défendre face aux multiples vagues d’ennemis.

Différentes étapes entrecoupent l'histoire. Photo : Courtoisie : Fika Production

Trois ans de développement

Nouvellement installés dans leurs locaux du quartier Saint-Roch, les neuf membres de l’équipe de Fika Productions travaillent sur ce projet depuis maintenant trois ans.

Leur travail a toutefois déjà été récompensé en 2020, en remportant la Grande Finale du programme d’accélération Catapulte. Ils sont également sortis grands gagnants du Prix Coup de Cœur de la Banque Nationale dans la Série Indie Ubisoft en 2021.

Fika a également réalisé un tour du chapeau au festival MEGAMIGS 2022, le principal événement du jeu vidéo au Québec, en gagnant des prix pour l'audio et la musique, pour la direction et la réalisation artistique, ainsi que pour le design de jeu.

Une collaboration importante

Antoine Grégoire-Slight, président de Fika Productions, se dit fier de présenter ce premier jeu du studio indépendant. Développé entièrement dans la Capitale-Nationale, cet opus est édité par Team17, une société britannique notoire dans l’industrie mondiale du jeu vidéo.

« C’est un énorme pas en avant pour une petite gang de Québec comme nous qui lance son premier jeu. Cette collaboration nous permet de frapper fort à l’échelle mondiale pour un premier lancement. » — Une citation de Antoine Grégoire-Slight, président de Fika Productions

L'équipe de Fika Productions lors du MEGAMIGS 2022. Antoine Grégoire-Slight est dans le coin inférieur droit. Photo : Courtoisie : Fika Production

Dans les faits, Team17 et Fika Productions ont travaillé conjointement en ce qui a trait au plan marketing, à la localisation (adaptation du contenu en fonction de la région commercialisée) et à la mise en marché.

Ship of Fools est disponible sur PC, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Playstation 5.