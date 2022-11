Le Nunavut et l’Ontario soutiennent une initiative pour le don d’organes et de tissus

Le Nunavut et l’Ontario ont annoncé qu’ils allaient participer à l’initiative fédérale concernant le don d’organes et de tissus en ajoutant une case aux déclarations de revenus permettant aux contribuables d’obtenir des informations à ce sujet.

Selon le gouvernement fédéral, moins de 25 % de la population canadienne est enregistrée au don d’organes et de tissus.

L'Ontario et le Nunavut ont accepté l'ajout d'une question sur les déclarations de revenus demandant aux personnes qui les remplissent le droit de transmettre leurs coordonnées à leurs provinces ou à leurs territoires afin qu’elles puissent recevoir des renseignements sur la façon de devenir des donneurs, espérant ainsi voir le nombre de donneurs augmenter.

Le don d’organes et de tissus améliore la santé et sauve des vies. Les taux de dons se sont améliorés au Canada, mais il reste du travail à faire , estime le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos.

« Le don d'organes et de tissus est quelque chose que nous devrions tous considérer lors de nos plans de fin de vie. » — Une citation de John Main, ministre de la Santé du Nunavut

Pour l’organisme qui milite pour le don d’organes et de tissus en Ontario Soyez un donneur, même si 35 % des résidents ontariens sont enregistrés comme donneurs d'organes, ce pourcentage reste insuffisant.

« En Ontario, environ 1400 personnes attendent une greffe d’organe. Il s’agit de leur seule option de traitement, et tous les trois jours, une personne mourra, parce qu’elle n’a pas reçu sa greffe à temps. » — Une citation de Extrait du site Soyezundonneur.ca

Chaque donneur peut sauver jusqu'à huit vies et améliorer la qualité de vie de 75 personnes supplémentaires , estime l'organisme Soyez un donneur.

Cette initiative devrait être mise en place le plus tôt possible pour toutes les provinces et tous les territoires qui souhaitent y participer , affirme Diane Lebouthillier, la ministre du Revenu national.

Ce programme est une approche différente de celle prise en Nouvelle-Écosse. Depuis janvier 2021, une nouvelle loi considère tous les adultes de la province comme des donneurs potentiels d’organes et de tissus, sauf ceux qui signalent leur refus.

Avec les informations de Peter Zimonjic