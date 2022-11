La collecte de rue partout en Abitibi-Témiscamingue pour la Guignolée des médias

À Rouyn-Noranda, les dons peuvent être faits dans deux endroits toute la journée, soit au stationnement du Canadien Tire et Walmart ou devant le Tigre géant.

La Ressourcerie Bernard-Hamel invite les citoyens à donner sur place, en ligne ou encore dans les magasins participants.

Cette année, l'organisme doit distribuer environ 500 paniers de Noël, pour des personnes seules ou des familles.

Notre chiffre magique est toujours d'environ 100 000 $. Une banque alimentaire comme la Ressourcerie Bernard-Hamel coûte annuellement environ 650 000 $ à faire pour ces opérations. Donc 100 000 $ c'est toujours à peu près ce qu'on vise , explique la directrice des communications de l'organisme, Nathalie Larose.

La prochaine collecte de rue se déroulera le jeudi 1er décembre. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

On arrive normalement tout au courant du mois de décembre à aller chercher un montant comme ça. C'est super important parce que oui, effectivement la faim c'est pas juste dans le temps des fêtes, avoir faim on dit c'est pas un cadeau, mais ce n’est pas un cadeau à l'année non plus donc il faut vraiment être généreux et ne pas s'empêcher de donner n'importe quand de l'année , ajoute la responsable.

La demande pour les paniers de Noël a augmenté cette année explique Line Brousseau, vice-présidente du comptoir alimentaire et responsable des paniers de Noël à Malartic.

Les banques alimentaires recueillent les dons de céréales, riz, biscuits et pâtes alimentaires. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Line Brousseau ajoute qu’il va y avoir un barrage routier sur la rue Royale pour amasser des dons le 1er décembre, mais que 5 points de collecte seront installés en ville et à Rivière-Héva pour amasser des dons tout au long du mois de décembre au profit des gens dans le besoin des deux municipalités.

L'année passée, on a distribué 101 paniers et cette année, parce qu'on a plus de demandes au comptoir alimentaire, on s'attend à 125 paniers. C'est pour ça qu'on veut ramasser environ 25 000 $ en denrées et en sous mis ensemble. La demande a augmenté. On a beaucoup de personnes qui sont en attente du chômage, perte d'emploi aussi. On a beaucoup de santé mentale aussi à Malartic, Rivière-Héva aussi, [il y a] une petite augmentation , a fait savoir Line Brousseau.

Des points de collecte dans chaque MRC 6 points de collecte à Amos qui a comme objectif d'amasser 50 000 dollars

3 points de collecte seront installés à La Sarre

1 point de collecte à Ville-Marie pour un objectif de 300 paniers de Noël

2 points de collecte dans la ville de Témiscaming

Nathalie Larose précise de son côté que les demandes d'aides pour les paniers viennent des personnes âgées, sans emplois ou même qui sont sur le marché du travail.

La clientèle sous le seuil du faible revenu ou qui vit une situation particulière ça peut arriver à n'importe qui. Une personne dans le besoin peut aussi être une personne qui travaille et de plus en plus de gens ont besoin d'aide , dit-elle.

Elle rappelle qu'il sera aussi possible de faire des dons du 25 novembre au 31 décembre.