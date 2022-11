Des femmes empêchées de témoigner sur des cas de harcèlement sexuel à UPEI

L'Université de l'Île-du-Prince-Édouard (UPEI) a lancé, il y a un an, un examen de ses pratiques concernant les cas de harcèlement sur le lieu de travail. Effectuée par des avocats de Toronto, l'enquête a notamment pour objectif d'examiner les allégations contre l'ancien président de l'université, Alaa Abd-El-Aziz, mais aussi d'émettre des recommandations sur l'utilisation d'accords de non-divulgation.

Deux femmes sont cependant incapables de témoigner dans le cadre de l'examen, parce qu'elles ont signé des ententes de confidentialité dans des affaires de harcèlement sur le campus, qui remontent à 2012.

C'est l'avocat de ces femmes, Ron Pink, qui a raconté cette situation lors d'une table ronde organisée le 7 novembre à Halifax par le groupe Can't buy my silence, qui milite pour la fin des accords de non-divulgation.

Un combat long et couteux

Ron Pink a déclaré que ses clientes étaient prêtes à témoigner pour participer à l'examen, que l'université avait accepté que la confidentialité soit rompue, mais pas la personne accusée de harcèlement, également signataire du document.

Elles n'ont pas pu témoigner ni parler à l'enquêteur, parce qu'elles n'ont pas pu amener le [présumé] harceleur à renoncer à l'accord de non-divulgation , a expliqué Ron Pink.

L'avocat d'Halifax, Ron Pink (ici en 2020), a déclaré lors d'une table ronde organisée par le groupe Can't Buy My Silence début novembre 2022 que deux de ses clientes n'ont pas pu raconter leur histoire à l'occasion d'une enquête concernant les allégations de harcèlement sur le campus de l'université de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Ces accords visent à garder secrets les détails d'ententes conclues hors cour, le plus souvent assujetties à des compensations financières.

Il n'y a aucun moyen de contourner cela légalement, sauf avec un vrai combat, et un combat coûteux , a ajouté l'avocat, qui n'a nommé ni ses clientes ni la personne qu'elles accusent de harcèlement.

Selon CBC, tous les détails, que ce soit les circonstances ou le calendrier, correspondent aux allégations de harcèlement concernant l'ancien président de l'université, Alaa Abd-El-Aziz.

Janice Rubin, dont l'expertise porte sur le droit du travail, est l'une des avocates qui mène actuellement une enquête sur les allégations d'inconduite à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC

Après une nouvelle plainte reçue par UPEI à la fin de 2021, Alaa Abd-El-Aziz était parti en retraite anticipée, officiellement pour raison de santé. Le lendemain de son départ, l'université annonçait le lancement de l'examen, toujours en cours un an plus tard.

Au même moment, une ancienne professeur témoignait de la culture du silence et de la peur qui régnait, selon elle, sur le campus en raison de la pratique répandue des accords de non-divulgation.

Une loi protectrice, mais pas rétroactive

L'Île-du-Prince-Édouard est devenue, en mai 2022, la première juridiction au pays à encadrer l'utilisation de ces accords dans les affaires de harcèlement sexuel.

Porté par la députée verte Lynne Lund, le texte avait été adopté à l'unanimité à l'Assemblée législative en novembre 2021, et proclamé six mois plus tard.

La nouvelle législation donne désormais le choix aux victimes de signer ou non une entente de confidentialité, lorsqu'elles parviennent à un règlement avec le ou les personnes accusées de harcèlement. Elle permet également de lever le secret si la santé ou la sécurité d'une partie, ou l'intérêt public, est en jeu.

Ron Pink a décrit lors de la table ronde les difficultés personnelles et professionnelles rencontrées par ses clientes, qui ont suivi une thérapie et ont dû redémarrer une nouvelle carrière hors de l'université.

La loi adoptée au printemps n'est cependant pas rétroactive, et ne s'applique donc pas aux ententes signées avant son entrée en vigueur.

Lynne Lund explique que cette non-rétroactivité était une condition nécessaire pour l'adoption du projet de loi.

Dans l'intérêt de le faire adopter, c'était l'une des choses que nous devions être prêts à abandonner , explique la députée.

La réputation de l'université en jeu

Lynne Lund pense toutefois que l'université devrait aider les victimes de harcèlement à témoigner.

Nous aurons un problème majeur à restaurer la confiance du public envers UPEI et sa capacité à bien gérer les allégations d'inconduite sexuelle, s'il n'y a pas de voie permettant aux personnes les plus gravement touchées de partager leurs histoires , estime-t-elle.

Lynne Lund, députée verte à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Ken Linton

La députée remet en question l'efficacité de l'examen si les personnes qui devraient être des témoins clés ne sont pas autorisées à participer.

Sans donner de calendrier pour la conclusion de l'enquête, UPEI s'engage à essayer de s'assurer que tous ceux qui souhaitent participer à l'examen auront l'occasion de le faire , même s'ils avaient signé des accords de non-divulgation dans le cadre de leur règlement avec l'institution.

De son côté, les avocats ontariens ont refusé de commenter l'affaire tant que leur travail est en cours.

Alaa Abd-El-Aziz n'a pas non plus répondu aux sollicitations d'entrevue.

Avec les informations de Kerry Campbell.