Le marché de l’emploi demeure vigoureux dans le Nord de l’Ontario

Par exemple, le taux de chômage était de 4,7 % à Sudbury le mois dernier, en dessous du taux national de 5,2 %.

De nombreux économistes disent que la force du marché du travail est un signe d'une économie canadienne résiliente face à l'inflation et au coût de la vie élevé.

Cependant, la Banque du Canada a laissé entendre qu'un ralentissement de la croissance économique et de la création d'emplois aiderait à contenir l'inflation.

Les agences de placement de la région disent qu'elles reçoivent des dizaines d'offres chaque semaine pour une gamme de postes différents.

Certains y voient une occasion pour tenter de décrocher un emploi plus payant afin de couvrir le coût de la vie plus élevé.

C’est le cas de Caleb Astgen de Garson, dans le Grand Sudbury.

Il y a 7 ans, l’homme de 29 ans travaillait comme soudeur.

Depuis, il a été paysagiste, cuisinier, préposé aux services de soutien à la personne et il installe présentement des systèmes de filtration d'eau.

Il cherche maintenant à se remettre à la soudure et espère trouver une entreprise locale pour payer sa formation.

Je n'aurais jamais pensé que je reviendrais dans les métiers , affirme M. Astgen, qui est père de trois enfants.

Les prix ont augmenté pour la nourriture et tout. C'est difficile d'avoir un emploi à temps partiel à Sudbury. Et je cherche quelque chose de plus stable qui me permet d’être un meilleur soutien pour ma famille.

La directrice générale de la Commission de formation du nord-est, Julie Joncas, affirme que c’est la première fois depuis qu’elle travaille dans le domaine qu’elle constate une mobilité des travailleurs de cette ampleur.

Il y a des emplois donc les chercheurs d’emploi, les employés peuvent changer d’emploi plus souvent. Et ils le font , dit-elle en soulignant que cela contribue à la pénurie de main-d'œuvre.

On est continuellement à la recherche d’employés.

Patrick Mechanical, basé à Lively, a récemment organisé un salon de l'emploi, à la recherche de plombiers et de soudeurs pour pourvoir un certain nombre de postes vacants. Photo : CBC/Erik White

Mme Joncas souligne que des employeurs de plusieurs secteurs continuent d’avoir de la difficulté à trouver des employés.

Elle nomme notamment les secteurs de l’industrie primaire comme les mines et la foresterie, ainsi que les domaines de la santé et de l’éducation.

Je pense que malgré une récession, ces secteurs-là vont continuer à faire face à des pénuries de main-d'œuvre. Du coup, on a aussi une population vieillissante. La dernière vague des boomers commence à partir à la retraite en plus grand nombre , souligne-t-elle.

Mme Joncas estime qu'une récession pourrait se faire sentir davantage au niveau de la vente au détail ou des services.

Shelly VanHorn, directrice du développement des affaires pour les services d'emploi et d'immigration du YMCA du Nord-Est de l'Ontario, affirme que le centre reçoit entre 50 et 80 nouvelles offres d'emploi chaque semaine.

Il y a dix ans, c'était du jamais vu. Il y avait tellement de chercheurs d'emploi , dit-elle.

Deanna Obdam est une recruteuse pour Patrick Mechanical, basé à Lively.

Elle était à un récent salon de l'emploi du YMCA avec une liste de postes à pourvoir, y compris des plombiers et des soudeurs.

À ce stade, nous sommes ravis de parler à tous ceux qui veulent nous parler , dit-elle.

Vendre les métiers spécialisés

Morgan Messenger, le responsable du développement commercial pour l'entrepreneur RAW Group, a participé à un salon de l'emploi à Atikameksheng la semaine dernière dans l'espoir d'intéresser de jeunes membres de la communauté à une carrière dans les métiers.

Morgan Messenger, de RAW Group Contracting, dit qu'il doit parfois convaincre les chercheurs d'emploi des grandes occasions dans les métiers spécialisés et l'industrie de la construction. Photo : CBC/Erik White

L’entreprise est fière du nombre d'apprentis autochtones qu'elle compte, mais M. Messenger dit qu'il doit parfois vraiment vendre aux gens les avantages d'une carrière dans les métiers spécialisés.

« Parfois il faut regarder quelqu'un dans les yeux et leur dire "Écoute, tu vas avoir une pension de retraite, tu vas avoir tous les avantages sociaux, ce sont des heures supplémentaires après 40 heures. Et dans quatre ans, tu gagneras 50 dollars de l'heure". » — Une citation de Morgan Messenger, le responsable du développement commercial pour l'entrepreneur RAW Group

Il espérait garnir sa banque de curriculum vitae, qu'il consultera lorsque l'entreprise décrochera des contrats de construction dans l'industrie minière ou ailleurs.

Meghan Tarantini, responsable du développement communautaire d'Atikameksheng, affirme que le salon de l'emploi et d'autres événements qui font partie de la semaine des carrières visaient moins à pourvoir des postes immédiats et davantage à sensibiliser les membres de la communauté aux possibilités qui s'offrent à eux.

Avec les informations d'Erik White de CBC et de Bienvenu Senga