D’ex-maires à Toronto pressent John Tory de dire non aux nouveaux pouvoirs

Le gouvernement Ford affirme que ces pouvoir supplémentaires sont nécessaires entre autres pour accélérer la construction domiciliaire face à la pénurie actuelle.

La province avait déjà accordé en septembre des pouvoirs accrus aux maires de Toronto et Ottawa, y compris un droit de veto sur des décisions touchant au logement.

En vertu de la plus récente proposition sur la table, le maire de Toronto, John Tory, aurait aussi le pouvoir d'adopter des règlements municipaux reflétant les « priorités provinciales » grâce au soutien de seulement 8 des 25 conseillers municipaux, que ce soit pour le logement, le transport en commun ou les infrastructures.

Cette proposition est une réponse à la requête de M. Tory d'avoir des pouvoirs plus proactifs.

Les ex-maires Art Eggleton, John Sewell, David Crombie, Barbara Hall et David Miller dénoncent toutefois la mesure dans une lettre ouverte.

Le groupe d'anciens maires pressent John Tory d'abandonner sa requête.

En Ontario, il n'y a pas de partis politiques en politique municipale. Le maire doit obtenir normalement le soutien d'une majorité de conseillers pour qu'un règlement soit adopté.

M. Tory a indiqué la semaine dernière que les pouvoirs supplémentaires qu'il demande à la province ne changeront pas qui je suis ni la façon dont je collabore avec les conseillers municipaux .

Son attaché de presse Don Peat a ajouté lundi que le maire évaluait présentement la proposition provinciale, mais tout en assurant que ce dernier planifiait un usage « très limité » de la nouvelle mesure.

« Nous avons demandé ce changement à la province pour nous assurer de construire plus de logis le plus rapidement possible et éviter le syndrome du "pas dans ma cour". »