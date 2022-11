Le manque d’éducatrices en milieu scolaire force des parents à prendre le relais

Des écoles ont récemment demandé aux parents d'éviter de fournir des repas chauds à leur enfant, par manque d'éducatrice pour les accompagner au micro-ondes.

Afin d’aider le personnel en place, nous ne pourrons plus utiliser les fours micro-ondes qui demandent beaucoup de temps de gestion pour réchauffer les plats. [...] La raison majeure de ces changements est due au manque criant de personnel que nous vivons depuis la rentrée et plus particulièrement depuis les derniers jours , peut-on lire dans une lettre adressée aux parents d'une école du Centre de services scolaire de la Capitale.

D'autres écoles demandent aux parents d'éviter, si possible, d'envoyer leur enfant au service de garde scolaire lors de journées pédagogiques pour tenter de respecter les quotas éducateurs/enfants. C'est très difficile pour les parents , évoque Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des établissements d'enseignement (FQDE). Certains vont être capables de se trouver un plan B ou C, mais ce n’est pas possible pour tout le monde [...] Ils ont besoin des écoles. Malheureusement, ce sont des choses qui existent.

Même déception au sein des comités de parents. C'est difficile à entendre. Le service de garde dans les écoles, c'est un service essentiel pour les parents , ajoute Kévin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec.

Bien qu'il soit conscient de la pénurie de main-d'œuvre, M. Roy trouve cela surprenant. On est un peu surpris, je ne pensais pas qu'on était rendu à ce niveau-là.

Des parents de retour à l'intérieur

Dans certaines écoles de Québec, les parents ont été informés récemment qu'ils pouvaient de nouveau entrer au service de garde pour habiller ou déshabiller leur enfant, une tâche qu'effectuait une employée, depuis la COVID-19.

Ce n'est pas du tout une surprise , raconte Nicolas Prévost. Le poste d'éducatrice est le plus en demande dans le réseau de l'éducation. C'est là qu'il nous manque le plus de monde présentement au Québec. Chaque établissement scolaire essaye de trouver des solutions à l'interne. Selon lui, 30 % des postes d'éducatrices en service de garde scolaire sont à pourvoir. C'est majeur. C'est excessivement difficile à trouver, des éducatrices.

Dans certaines écoles, des jeunes de cinquième année sont formés pour rester à la maison lors des journées pédagogiques , ajoute Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire du Québec (FPSS), affiliée à la CSQ . On est rendu là au Québec.

Précarité

L'embauche de personnel non qualifié devient une solution pour les centres de services scolaires. L'inquiétude qu'on a, c'est la supervision de ces gens-là. Ils ont toute la bonne volonté qui peut les habiter [...], mais il faut quand même les soutenir, les superviser et leur expliquer ce qu'ils ont à faire. C'est là que c'est très difficile dans les écoles, ajoute Nicolas Prévost.

Plaignez-vous! Parlez à vos centres de services scolaires , insiste Éric Pronovost de la FPSS - CSQ . Étant donné la situation d'urgence, les CSS ne se donnent pas le choix.

La valorisation du travail d'éducatrice devient primordiale dans le contexte. Le fait, par exemple, d'accomplir une autre tâche de travail ailleurs dans l'école permettrait une charge complète.

Il faut continuer à valoriser cette profession-là. Au niveau des services de garde, il faut voir ce service comme une continuité de l'école. Ce n'est pas seulement une garderie. C'est un service éducatif et essentiel , soutient Kévin Roy.

Actuellement, le salaire annuel moyen au Québec pour les éducatrices est de 19 100 $, selon la CSQ . Près de 22 000 éducatrices travaillent au Québec, mais moins de 10 000 ont des tâches à temps plein.

Au moment d'écrire ces lignes, les centres de services scolaires n'avaient pas répondu à nos demandes médiatiques.

